Классическая Александрия, дуэль Рябоконя и Скрипника, ода Колосу. Эксперты о 22-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста", "Мариуполя", а ныне футбольный эксперт Александр Севидов и экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек подвели итоги последнего тура первой части чемпионата Украины, в котором определился окончательный состав двух шестерок, а "Динамо" смогло вернуться на второе место.

"Десна" - "Заря" 1:0

Сергей Шебек: Оборонительный футбол Рябоконя победил атакующий футбол Скрипника. Мы знаем, как наставник северян любит строить модель игры, отталкиваясь в первую очередь от надежности действий в защите. В матче против луганчан это было доказано, и такая тактика сработала. Хотя, глядя на стартовый состав, казалось, что присутствие двух нападающих Будковского и Филиппова подразумевает футбол, нацеленный на атаку.

С первых минут "Заря" овладела инициативой, больше проводила позиционных атак, имела преимущество в контроле мяча, плела кружева, но с минимальной эффективностью. Почему? Потому что "Десна" умело на подступах к штрафной площадке выставляла сети, в которых вязли атакующие игроки соперника. Играли в защите очень плотно, организованно и компактно, не оставляя пространства для маневра сопернику. Выстраивали две линии обороны, а когда было нужно, два нападающих оттягивались за линию мяча, создавая третий эшелон.

За весь первый тайм, "Заря", даже играя с 20-й минуты в большинстве, не создала не то что голевого, но даже полумомента (стандарт от Леднева выносим за скобки). "Десна" же наоборот, наладив игру в обороне, действуя на контратаках, до забитого мяча имела два голевых момента – когда Филиппов замыкал прострел, а Тамм - угловой. Затем Филиппов за счет индивидуального мастерства результативно завершил контрвыпад хозяев. В таких случаях говорят – снял нижнюю паутину. И тут есть большие претензии к игре защиты луганчан, которая слишком пасивно встречала форварда.

Второй тайм при равных составах прошел по такому же сценарию: "Заря" владеет инициативой, больше атакует, "Десна" ждет шанс на контратаках. Если не считать дальние удары Леднева, луганчане создали только один момент, когда на 53-й Паст выручил после удара с отскоком от газона Цвека. В то время как у хозяев было два реальных шанса увеличить счет: Филиппов бил головой, но вратарь спас команду, а удар Калитвинцева также с трудом парировал Махарадзе. Если сюда добавить коварный удар Картушова, когда мяч прошел рядом со стойкой, то получается существенное преимущество на стороне черниговцев - по созданным моментам 4-1. В итоге имеем рациональную победу северян благодаря тому, что Рябоконь тактически переиграл оппонента.

"Александрия" - "Динамо" 1:3

Александр Севидов: Первый тайм был абсолютно равным, с большим количеством единоборств на каждом участке поля. Мы увидели старую-добрую "Александрию" - команду, которая навязывает сопернику контактный футбол, использует длинные передачи, ведет неуступчивую борьбу. Гол Шабанова в конце тайма "в раздевалку" оказался неожиданным для хозяев, как снег на голову.

Второй тайм начался для александрийцев и того хуже - с удаления Довгого, а вскоре и пропущенного второго мяча. Нужно отдать должное подопечным Шарана, они не собирались в такой катастрофической ситуации сдаваться. Как бы там ни было, "Александрия" есть "Александрия". Она может проигрывать, играть плохо, но не останавливается, бьется, катится в подкатах, рубится, не жалея ни себя, ни соперника. Даже проигрывая 0:2, команда Шарана проявила характер, создавала давление, могла забить, когда Задерака бил головой, но вратарь выручил динамовцев. Но все-таки хозяевам удалось сократить разрыв в счете.

К сожалению, на созидательной игре сказывается отсутствие Ковальца, без которого нет творчества на футбольном поле. Все ребята отдаются игре, но не хватает тонкого паса, игрока, способного взять на себя инициативу. Ковалец умеет связать атаки команды от обороны с последующим переходом в атакующие фазы.

Если по счету - вроде убедительная победа динамовцев, то по игре нельзя этого сказать. К тому же свою лепту в распределение сил на поле и влиянием на ход событий вносят непонятными решениями арбитры. Мы говорим, что за последнее время упал уровень футбола, но уровень арбитража упал еще ниже. Можаровский все свистел невпопад, и это портило общую картинку. От его неуверенных действий начинают нервничать футболисты, затем тренеры, заводятся трибуны, крича нелицеприятные слова. Если бы он поставил второй пенальти, который был 100%, то неизвестно как бы закончилась игра.

И лишь под конец хозяева подсели, вот где не хватало бойца Довгого. Уступив пространство вблизи своих владений, александрийцы позволили киевлянам организовывать проникающие атаки киевлян. Одна из таких поставила точку в матче.

Тем не менее, победа "Динамо" воспринимается как должное, бело-синие не уступили в характере, приняли навязанную борьбу соперником. Ну и самый главный фактор - мастерство у киевлян оказалось выше, чем у александрийцев. Это и сыграло ключевую роль.

"Львов" - "Карпаты" 0:0

Александр Севидов: Глядя на это унылое "зрелище", вспомнились слова Карцева: "Жаль, что мы не послушали начальника транспортного цеха". А нам жаль, что мы так и не увидели футбол. Все это печально и тревожно. У "Львова" была задача не проиграть, их устраивала ничья. Они действовали по принципу: лучше, конечно, три, но и очко сгодиться. Стратегически им нужно было не подпустить соседей к себе близко.

Но что сделали "Карпаты", чтобы выиграть? Ничего. И это было не дерби, а поединок уровня Второй лиги. Дерби было только у двух человек, Татаркова и Дубинчака, которые между собой рубились, а остальные были в роли наблюдателей. С таким безвольным характером выходить на матч, в котором нужна победа, это не позволительно для игроков "Карпат". К футболу, показанному командами, не хватало только колыбельной. Игроки спали на поле, убаюкивая почти пустой стадион.

"Колос" - "Шахтер" 3:4

Александр Севидов: Матч на фоне львовского дерби - это небо и земля. Было все: страсть, мастерство, желание не уступить, которое иногда перехлестывало эмоции. И такой футбол нравится. Мы в очередной раз увидели характер "Колоса": неуступчивость игроков, нежелание смирится с поражением. И с кем - с "Шахтером"! Проигрывая сначала 0:2, затем 1:3, сравнять счет и выровнять игру - это дорогого стоит. Все это идет от тренера.

Какой тренер, такая и команда. Упрекнуть подопечных Костышина не в чем. "Колос" - как единый механизм, бьются друг за друга, катятся и пластаются в подкатах, компенсируя нехватку мастерства бойцовскими качествами. У "Шахтера" чувствовалось отсутствие Степаненко, который есть стрежнем команды. Поэтому тройка полузащиты "Колоса" переиграла тройку хавов "Шахтера". Если бы не сумасшедшая группа атаки "горняков" - Мораес, Тайсон, Тете, и Исмаили, то быть беде для "Шахтера". А когда уступает центральная линия, то часто возникают опасные моменты в обороне, которая не совсем безупречна. Вот где не хватало Степаненко, умеющего все "выгрызать" в центре.

"Шахтер" заслужил победу, но при счете 3:2 горняки где-то дрогнули, и "Колос" перехватил инициативу. И ничейный результат был бы самым справедливым итогом. Своей игрой и тяжелейшим трудом, ковалевцы заслуженно попали в первую шестерку. Может такого уровня и качества футбола как "Десна", "Заря" еще не показывают, но то, что у них есть страсть, все кипит внутри, этого уже не отнимешь.

"Днепр-1" - "Мариуполь" 3:0

Сергей Шебек: До первого удаления, а это 22-й минутный отрезок, игра была равной. После днепряне завладели инициативой, но играли без остроты и голевых моментов. И лишь после второго удаления, когда азовцы остались вдевятером, хозяева немного проснулись, Гальчука заставил потрудиться Булеца.

Во втором тайме возникал один лишь вопрос - сколько сможет продержаться "Мариуполь"? Азовцы – молодцы, держались до 68-й минуты. В тот момент "Днепр-1" имел на три игрока больше. К двум удаленным прибавился один травмированный, находившийся за пределами поля, чем и воспользовались хозяева, открыв счет.

А после третьего удаления перед мариупольцами стояла глобальная задача - за 15 минут до конца матча пропустить как можно меньше мячей и завершить достойно поединок. Не получилось. Хозяева буквально вдавили оставшихся восьмерых игроков в штрафную площадку, забив еще два гола. Конечно, трудно играть, имея на три футболиста меньше, но в этом есть и вина азовцев.