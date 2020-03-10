Мораес - лучший игрок 22-го тура УПЛ по версии InStat

Компания спортивной аналитики InStat оценила игроков УПЛ по итогам 22-го тура чемпионата Украины.

В десятку самых полезных игроков 22-го тура попали четыре представителя Динамо и три игрока Шахтера.

Самым полезным футболистом стал форвард горняков Мораес, который, оформив дубль в ворота Колоса, довел счет своих забитых мячей в текущем чемпионате до 18-ти (408 баллов). В тройку также вошли Сергей Булеца (341) и Виталий Миколенко (340).

По сумме ТТД лидируют Сергей Кравченко, Владимир Полевой и Артем Шабанов — у всех по 136 баллов.

При этом, Сергей Булеца чаще остальных бил по воротам – 12 раз, Арни Вильхьяльмссон и Богдан Леднев — по 7.