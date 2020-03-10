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Мораес - лучший игрок 22-го тура УПЛ по версии InStat

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец набрал наибольшее количество баллов

Мораес - лучший игрок 22-го тура УПЛ по версии InStat
Новина українською

Компания спортивной аналитики InStat оценила игроков УПЛ по итогам 22-го тура чемпионата Украины.

В десятку самых полезных игроков 22-го тура попали четыре представителя Динамо и три игрока Шахтера.

Самым полезным футболистом стал форвард горняков Мораес, который, оформив дубль в ворота Колоса, довел счет своих забитых мячей в текущем чемпионате до 18-ти (408 баллов). В тройку также вошли Сергей Булеца (341) и Виталий Миколенко (340).

По сумме ТТД лидируют Сергей Кравченко, Владимир Полевой и Артем Шабанов — у всех по 136 баллов.

При этом, Сергей Булеца чаще остальных бил по воротам – 12 раз, Арни Вильхьяльмссон и Богдан Леднев — по 7.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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таврия19752009 (симферополь)
10.03.2020 в 16:38
молодец
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