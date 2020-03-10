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Полунин: Динамо, Заря и Десна разыграют пьедестал. Шахтер вне конкуренции

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия поборется за Кубок

Полунин: Динамо, Заря и Десна разыграют пьедестал. Шахтер вне конкуренции
Новина українською

Бывший игрок "Днепра" Андрей Полунин поделился мнением о грядущих матча 1/4 финала кубка Украины, а также недавних поединках 22-го тура УПЛ.

— Андрей Викторович, в минувшем туре, в одном из центральных его матчей "Десна" выиграла у "Зари". Черниговцы станут третьими претендентами на завоевание серебра или бронзы?

— Уверен, что да. Команда Александра Рябоконя и без того, хорошо укомплектованная, зимой качественно усилилась. Считаю, что именно "Динамо", "Заря" и "Десна" разыграют оставшиеся места на пьедестале. "Шахтер", естественно, уже вне конкуренции.

— "Колос" — в первой шестерке, это сенсация?

— Я бы не сказал, что сенсация, но неожиданность, так это точно. Но, зная отношения руководства клуба к команде и отдачу самих футболистов, считаю, что "Колос" заслужил такой успех в год своего дебюта в классе сильнейших.

— "Александрия" немного отстала. Почему, на ваш взгляд?

— Александрийцы, как мне кажется, зимой не смогли в полной мере утолить кадровый аппетит. К тому же не стоит забывать, что к официальным матчам команда подошла с большими потерями. Это касается травмированных футболистов и новичков, которые не смогли играть из-за трансферного бана. А в футболе, как говорится, мелочей не бывает. Вот эти очковые потери в матчах с "Колосом" и "Львовом" дали о себе знать…

Безусловно, команда Владимира Шарана в дальнейшем будет стремиться догнать беглецов, но повторить успех прошлого сезона, когда "горожане" стали бронзовыми призерами, будет крайне сложно.


— Теперь ставка будет сделана на Кубок Украины?

— Другого выхода нет. Тем более что победа в этом турнире дает гарантированный пропуск в групповой раунд Лиги Европы.

— Фаворит Кубка Украины находится в паре "Александрия" — "Динамо"?

— Думаю, да. Я бы еще не сбрасывал со счетов ту же "Десну", которая наверняка сделает все возможное, чтобы заявить о себе. Полагаю, сейчас для черниговцев очень даже подходящее время…

— В текущем турнире стоит ждать сенсаций от команд из низших дивизионов?

— Нет. Хотя в полуфинал как минимум и пробьется "Минай" или "Ингулец, однако дальше бал будут править команды из элитного дивизиона. Что-то мне подсказывает, что такого, как было в прошлом розыгрыше, сейчас не будет.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Андрей Полунин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
10.03.2020 в 18:07
Полунин-это не тот ли клоун с красным носом -А-СЯ-Ся?
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