Клуб из УПЛ хочет приобрести фургон для обслуживания VAR

Один из клубов Украинской Премьер-Лиги выступил с инициативой приобретения специализированной машины для обслуживания системы видеопросмотров VAR.

О такой инициативе сообщил телеведущий Игорь Цыганик.

Один из клубов Премьер-Лиги, и это, кстати, не гранд, предложил свои услуги по покупке одного автобуса VAR для УПЛ.

Возможно свои услуги предложат и другие клубы. Потому что от того, как их будут судить, будет зависеть их судьба в будущем.