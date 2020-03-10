Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб из УПЛ хочет приобрести фургон для обслуживания VAR
Какой именно - пока что неизвестно
Один из клубов Украинской Премьер-Лиги выступил с инициативой приобретения специализированной машины для обслуживания системы видеопросмотров VAR.
О такой инициативе сообщил телеведущий Игорь Цыганик.
Один из клубов Премьер-Лиги, и это, кстати, не гранд, предложил свои услуги по покупке одного автобуса VAR для УПЛ.
Возможно свои услуги предложат и другие клубы. Потому что от того, как их будут судить, будет зависеть их судьба в будущем.
Сейчас на матчах УПЛ работает 1 такой фургон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Циганик live
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sawyer3273 (Тель-Авив)
10.03.2020 в 18:07
Ответить
+1
0
simargl (Чернигов)
10.03.2020 в 18:32
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
10.03.2020 в 18:00
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...