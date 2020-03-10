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Клуб из УПЛ хочет приобрести фургон для обслуживания VAR

Премьер-лига
(1 голосов)

Какой именно - пока что неизвестно

Клуб из УПЛ хочет приобрести фургон для обслуживания VAR
Новина українською

Один из клубов Украинской Премьер-Лиги выступил с инициативой приобретения специализированной машины для обслуживания системы видеопросмотров VAR.

О такой инициативе сообщил телеведущий Игорь Цыганик.

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Один из клубов Премьер-Лиги, и это, кстати, не гранд, предложил свои услуги по покупке одного автобуса VAR для УПЛ.

Возможно свои услуги предложат и другие клубы. Потому что от того, как их будут судить, будет зависеть их судьба в будущем.

Сейчас на матчах УПЛ работает 1 такой фургон.

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В статье: арбитры Игорь Цыганык УПЛ машины VAR
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Источник:
Циганик live

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Комментарии (3)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
10.03.2020 в 18:07
А своих судей можно приобрести?
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+1
0
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simargl (Чернигов)
10.03.2020 в 18:32
Нужно !!!
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
10.03.2020 в 18:00
ФК Мариуполь ! :)... В свете последней игры с ВАРом...
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