Определены лучшие арбитры 21-го и 22-го туров Favbet Лиги

UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 22-го игрового дня пришлось выбирать лучшего "из худших" – ни один арбитр не отсудил без ошибок (в отличие от прошлого тура). Поэтому победа достается арбитру матча "Ворскла" - "Олимпик" (1:0) Дмитрию Кутакову. С пометкой, что опытный рефери ошибся, наказав Дегтярева за симуляцию, которой не было.

В 21-м туре, более качественном в плане судейства, чем 22-й, лучшим был Виталий Романов – арбитр матча "Динамо" - "Колос" (показал шесть желтых карточек и одну прямую красную).