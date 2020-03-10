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Определены лучшие арбитры 21-го и 22-го туров Favbet Лиги
Ими стали опытные рефери из Броваров и Днепра
UA-Футбол совместно с экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 22-го игрового дня пришлось выбирать лучшего "из худших" – ни один арбитр не отсудил без ошибок (в отличие от прошлого тура). Поэтому победа достается арбитру матча "Ворскла" - "Олимпик" (1:0) Дмитрию Кутакову. С пометкой, что опытный рефери ошибся, наказав Дегтярева за симуляцию, которой не было.
В 21-м туре, более качественном в плане судейства, чем 22-й, лучшим был Виталий Романов – арбитр матча "Динамо" - "Колос" (показал шесть желтых карточек и одну прямую красную).
Для Дмитрия Кутакова это уже третье подобное признание. Для Виталия Романова – второе. Ранее лучшими в туре становились Денис Шурман (1-й тур), Владимир Новохатний (2-й тур), Ярослав Козік (3-й, 9-й и 12-й туры), Андрей Коваленко (4-й тур), Александр Дердо (5-й тур), Анатолий Абдула (6-й и 17-й туры), Виталий Романов (7-й тур), Екатерина Монзуль (8-й тур), Юрий Можаровский (10-й тур), Евгений Арановский (11-й и 16-й туры), Дмитрий Бондаренко (13-й тур), Виктор Копиевский (14-й и 18-й туры), Дмитрий Кутаков (15-й и 19-й туры) и Игорь Пасхал (20 -й тур).