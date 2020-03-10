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Федорчук: Ну, что это за футбол? Судья убил игру

Премьер-лига
(1 голосов)

В Мариуполе за олдскульный футбол

Федорчук: Ну, что это за футбол? Судья убил игру
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук остался очень недоволен судейством в матче 22-го тура с Днепром-1 (0:3), в котором три игрока азовцев были удалены с поля.

— Тяжело что-то сказать. Для нас это была важная игра в борьбе за попадание в первую "шестерку". Мы очень хотели туда попасть, но… Считаю, что судья просто "убил" игру и не дал нам ни одного шанса.

— "Днепр-1" уже третий раз играет с VAR, а для "Мариуполя" это первая такая игра. Какие впечатления?

— Если честно, мне не нравится VAR. Падает накал игры из-за этих остановок. Футболист эмоционально настраивается на игру, выходит на поле, а VAR наоборот успокаивает эмоции. Может быть поэтому у нас на трибунах и людей нет — футбол из-за таких остановок становится неинтересным. Футбол — это динамичный вид спорта, где много борьбы. Вспомните, каким наш футбол был раньше — 4-5 лет назад. Были эмоции, борьба и полные трибуны. Мы знали, что нельзя играть грубо: прыгать сзади, играть прямой ногой на уровне колена. Мы это все знали. А сейчас —ты первый на мяче, идешь в подкат. Понятно, что на скорости ты полностью не контролируешь свои движения и в конце можешь задеть соперника. Но это же не красная карточка! Такими решениями просто "убивается" игра.

— Александр Бабич сказал, что это уже не футбол, а балет получается. Одни свистки…

— Я согласен с таким утверждением. Люди приходят на стадион и хотят увидеть эмоции, накал, борьбу, единоборства. А такой футбол им неинтересен. Что они увидят? Как судья остановит игру на две минуты, посмотрит VAR и потом кого-то удалит. Минус три игрока — как такое возможно? Я впервые такое видел. Удаление Яворского — это разве красная карточка? Два игрока идут на мяч. Судья потом говорит, что "мы идем в Европу, а у Яворского было намерение специально ударить соперника". Какое намерение? Защитник идет на мяч, а нападающий в него грамотно "втыкается". Ну какое здесь предупреждение? Это единоборство. Давайте теперь за каждый такой эпизод давать предупреждение и играть потом пять на девять. Ну, что это за футбол? Убивается сама суть игры. Футболисты что должны выходить на поле и думать как в пылу борьбы не ударить случайно соперника? Мы что должны просто по полю схематично передвигаться и не идти "в контакт"? Это не футбол.

— Как команде восстановиться, прежде всего, после такого поражения?

— В среду у нас уже Кубок. Мы хотим дойти до финала. Поэтому надо выиграть у "Альянса" и получить положительные эмоции. В чемпионате, да, мы не попали в первую "шестерку", но еще ничего не потеряно — мы можем попасть в плей-офф и играть с 5-6-м местами за Лигу Европы. Нужно, прежде всего, успокоиться и играть дальше.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Федорчук СК Днепр-1
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
10.03.2020 в 21:05
Ну да, ламати суперникам ноги, а за це вам нічого не буде. Добре придумав. Переходьте всією командою в бушідо та й ламайте одне одному кістки. Тупак, блін.
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alext1467 (Kiev)
10.03.2020 в 21:26
Валерий почему-то не понимает, что сегодня он кому-то ногу сломает - а завтра уже ему и он сам не сможет играть в футбол и получать деньги. И пока футболисты Португалии и Испании спокойно играют до 40 лет и наслаждаются жизнью - местные заканчивают в 29 и бегают по мрт. Особенно поучительно какую работу провели в англии в 80-90х - когда там каждую неделю кому-то ломали ногу и топовые футболисты отказывались ехать, а теперь в матчах апл иногда даже ни одной желтой карточки нету. Тупая безсмысленная агрессия - это прошлый век.
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