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Лучкевич: Ключевой момент матча с Динамо - когда не дали вторую желтую карточку Сидорчуку

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек Александрии обещает исправиться в Киеве

Лучкевич: Ключевой момент матча с Динамо - когда не дали вторую желтую карточку Сидорчуку
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" в матче 22-го тура УПЛ и поделился ожиданиями от предстоящей игры 1/4 финала Кубка Украины также против киевлян.

"Ключевым моментом матча стал тот, когда не дали вторую желтую карточку Сидорчуку. Это было бы справедливо. Сначала удалили Довгого, потом пенальти и такой же момент. Если судья за такие нарушения дает карточки, он должен быть последовательным и давать вторую.

Могли перевернуть игру даже, когда остались в меньшинстве. Судья не поставил вторую "точку" на Ситало, которая опять же чистая была. Но отмечу, что счет остается, а игра забывается и все судейские ошибки тоже. Уже через четыре дня в матче на Кубок, все будет по-новому.

Думаю, в кубковом матче на по силам добиться положительного результата. Собственно говоря, мы и сегодня выходили на поле, чтобы его достичь. Мы на каждую игру выходим с таким настроем. В матче с "Динамо" мы показали хорошую игру, но не смогли добиться результата. Надеюсь, что в Киеве будет по-другому", — отметил Лучкевич в эфире программы "Футбольный формат".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Валерий Лучкевич
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
10.03.2020 в 21:27
Лучкевич: Ключевой момент матча с Динамо - когда не дали вторую желтую карточку Сидорчуку---Так это и было непременным условием успешного судейства.
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