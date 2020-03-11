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Власти Львова рекомендуют отложить спортивно-массовые мероприятия в городе
Львовское дерби №2 перенесут?
Управление спорта Львовского городского совета рекомендует отложить спортивно-массовые мероприятия в городе.
Таким был итог заседания городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове.
В связи с рекомендациями Минздрава Украины и поручению руководителя оперативного штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Галины Сличной, городское управление спорта рекомендует воздержаться от проведения спортивно-массовых мероприятий в городе.
Сроки введения ограничений пока неизвестны.
Напомним, что в субботу, 14 марта, на стадионе "Украина" во Львове должен состояться матч УПЛ ПФК "Львов" - "Карпаты".