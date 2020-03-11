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Власти Львова рекомендуют отложить спортивно-массовые мероприятия в городе

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовское дерби №2 перенесут?

Власти Львова рекомендуют отложить спортивно-массовые мероприятия в городе
Новина українською

Управление спорта Львовского городского совета рекомендует отложить спортивно-массовые мероприятия в городе.

Таким был итог заседания городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове.

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В связи с рекомендациями Минздрава Украины и поручению руководителя оперативного штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Галины Сличной, городское управление спорта рекомендует воздержаться от проведения спортивно-массовых мероприятий в городе.

Сроки введения ограничений пока неизвестны.

Напомним, что в субботу, 14 марта, на стадионе "Украина" во Львове должен состояться матч УПЛ ПФК "Львов" - "Карпаты".

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) Львов коронавирус
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Комментарии (1)
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ffggpl (Харьков)
11.03.2020 в 08:26
Цікаво, чи вважається проїзд у міському транспорті масовим заходом!?
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