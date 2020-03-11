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Динамо – лидер. А Колос наработал на голы больше чем Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Меньше всех шансов забить было у "Мариуполя"

Динамо – лидер. А Колос наработал на голы больше чем Шахтер
Новина українською

Премьер-лига сделала таблицу команд УПЛ по итогам 22 тура по коэффициенту ожидаемых голов (xG) от Wyscout.

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Самым высоким является коэффициент "Динамо" (2.95) в матче с "Александрией" (3:1), на втором и третьем местах соответственно "Колос" (2.36) и "Шахтер" (2.34).

Тройка внизу таблицы (те, кто меньше всего наработали на забитые голы) - "Карпаты" (0.40), ПФК "Львов" (0.25) и ФК "Мариуполь" (0.12).

Динамо – лидер. А Колос наработал на голы больше чем Шахтер - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчуг)
11.03.2020 в 14:07
Такую ахинею пишете...ппц
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simargl (Чернигов)
11.03.2020 в 13:38
Бредятина. Бей вперед игра придет...
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Hanter44 (Baburka)
11.03.2020 в 13:26
Хоть где то,хоть как то,хоть не надолго,но Динамо впереди.Потешьте...Потешьте...
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