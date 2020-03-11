Динамо – лидер. А Колос наработал на голы больше чем Шахтер

Премьер-лига сделала таблицу команд УПЛ по итогам 22 тура по коэффициенту ожидаемых голов (xG) от Wyscout.

Самым высоким является коэффициент "Динамо" (2.95) в матче с "Александрией" (3:1), на втором и третьем местах соответственно "Колос" (2.36) и "Шахтер" (2.34).

Тройка внизу таблицы (те, кто меньше всего наработали на забитые голы) - "Карпаты" (0.40), ПФК "Львов" (0.25) и ФК "Мариуполь" (0.12).