Два ближайших тура УПЛ пройдут без зрителей

На заседании Кабинета Министров Украины предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. С 12-го марта в стране трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса.

Также решение предусматривает ограничения и в спортивной сфере. В частности, спортивные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

Не осталась в стороне и украинская Премьер-лига. Два ближайших тура чемпионата – 23-й и 24-й – будут проведены без зрителей. В случае, если карантин будет продлен, стадионы будут закрыты для зрителей и дальше.

По данным источников в Доме Футбола, на данный момент вопрос о приостановлении футбольного чемпионата Украины не стоит на повестке дня.