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Премьер-лига

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Два ближайших тура УПЛ пройдут без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Вопрос о приостановлении футбольного чемпионата Украины не стоит на повестке дня

Два ближайших тура УПЛ пройдут без зрителей
Новина українською

На заседании Кабинета Министров Украины предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. С 12-го марта в стране трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса.

Также решение предусматривает ограничения и в спортивной сфере. В частности, спортивные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

Не осталась в стороне и украинская Премьер-лига. Два ближайших тура чемпионата – 23-й и 24-й – будут проведены без зрителей. В случае, если карантин будет продлен, стадионы будут закрыты для зрителей и дальше.

По данным источников в Доме Футбола, на данный момент вопрос о приостановлении футбольного чемпионата Украины не стоит на повестке дня.

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В статье: Украинская Премьер-лига коронавирус
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Источник:
Sport.ua
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Комментарии (4)
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Виктор 2209 (Мехико)
11.03.2020 в 15:55
В Украине подтвержден только один случай заражения.А меры приняты как в Европе,где ситуация печальнее.Значит или страна абсолютно не готова(тоисть медицина) или на самом деле ситуация такая же...
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+2
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.03.2020 в 15:59
Береженого Бог береже, - сказала монашка, надягаючи другий презерватив на моркву.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.03.2020 в 15:52
Захисник "Ганновера" Тимо Хюберс здав позитивний тест на коронавірус. 23-річний гравець заразився у кінці минулого тижня в Хильдесхаймі. Нині він перебуває на карантині у себе удома. Попри те, що Хюберс з моменту зараження не контактував з одноклубниками, "Ганновер» перевірив на інфекцію усіх своїх гравців, тренерів та інших працівників.
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0
0
аалекс ( Крым)
11.03.2020 в 15:41
Перестраховуются, но может так оно и должно быть.
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0
0

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