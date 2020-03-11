Гуцуляк: Украина пока что не готова к VAR

Новичок "Десны" Алексей Гуцуляк рассказал о матче с "Зарей" (1:0), удалении, отношение к VAR и о черниговских болельщиках.

- От некоторых СМИ приходилось слышать мнение о том, что у Вас была возможность избежать контакта с Юрченко. Как сами оцениваете этот эпизод: или время, чтобы убрать ногу? И, если было нарушение, или тянуло оно на "красную"?

- Со своей стороны я бы не сказал, что это "красная". Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня уже была опорной: я уже встал на нее, права была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно, то. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу...

- Пока лично Вам не очень везет с VAR: сначала отменили гол в матче с "Шахтером", теперь - удаление с "Зарей". Как относились к этой системе, скажем, в начале февраля, и изменилось ли отношение теперь?

- Считаю, что пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть VAR, а у кого-то - нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там где эта система не работала... Можно вспомнить наш матч с "Шахтером": если бы VARа не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к VAR.

- Матч с "Зарей" был для Вас дебютным перед родной публикой в ​​футболке "Десны". Успели за 20 минут почувствовать домашнюю атмосферу?

- Чувствуется, что болельщики любят команду, делают все, чтобы команда выигрывала. Да, 20 минут - это мало, но было слышно, как поддерживают команду. Даже когда я уходил с поля, мне аплодировали. Приятно играть, когда тебя поддерживают.

- Из-за дисквалификации, Вы не сыграете в кубковом матче с "Ворсклой". Насколько команде будет сложно в этом противостоянии, ведь сейчас полтавчане получили в чемпионате две победы подряд, одолев донецкие "Шахтер" и "Олимпик ...

- Я не смотрю на другие команды. О нас тоже можно сказать, что у нас сейчас 3 победы подряд, и матч с "Шахтером", считаю, по игре был неплохим. Легко не будет, но мы должны побеждать и проходить дальше...