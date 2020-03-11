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Гуцуляк: Украина пока что не готова к VAR

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек Десны рассказал о своем первом матче за черниговскую команду

Гуцуляк: Украина пока что не готова к VAR
Новина українською

Новичок "Десны" Алексей Гуцуляк рассказал о матче с "Зарей" (1:0), удалении, отношение к VAR и о черниговских болельщиках.

- От некоторых СМИ приходилось слышать мнение о том, что у Вас была возможность избежать контакта с Юрченко. Как сами оцениваете этот эпизод: или время, чтобы убрать ногу? И, если было нарушение, или тянуло оно на "красную"?

- Со своей стороны я бы не сказал, что это "красная". Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня уже была опорной: я уже встал на нее, права была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно, то. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу...

- Пока лично Вам не очень везет с VAR: сначала отменили гол в матче с "Шахтером", теперь - удаление с "Зарей". Как относились к этой системе, скажем, в начале февраля, и изменилось ли отношение теперь?

- Считаю, что пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть VAR, а у кого-то - нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там где эта система не работала... Можно вспомнить наш матч с "Шахтером": если бы VARа не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к VAR.

- Матч с "Зарей" был для Вас дебютным перед родной публикой в ​​футболке "Десны". Успели за 20 минут почувствовать домашнюю атмосферу?

- Чувствуется, что болельщики любят команду, делают все, чтобы команда выигрывала. Да, 20 минут - это мало, но было слышно, как поддерживают команду. Даже когда я уходил с поля, мне аплодировали. Приятно играть, когда тебя поддерживают.

- Из-за дисквалификации, Вы не сыграете в кубковом матче с "Ворсклой". Насколько команде будет сложно в этом противостоянии, ведь сейчас полтавчане получили в чемпионате две победы подряд, одолев донецкие "Шахтер" и "Олимпик ...

- Я не смотрю на другие команды. О нас тоже можно сказать, что у нас сейчас 3 победы подряд, и матч с "Шахтером", считаю, по игре был неплохим. Легко не будет, но мы должны побеждать и проходить дальше...

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В статье: Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (6)
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Serega1111 (Киев)
11.03.2020 в 17:19
Внедрять нужно нещадно. Может тогда клубы будут ориентированы воспитывать и приглашать футболистов, хорошо играющих в футбол, а не здоровых физически лосей-костоломов
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Spokoyno (Киев)
11.03.2020 в 16:39
Авжеж поки машину не куплю на роботу їздити не буду! Так клуби повинні перевірити чи дійсно грошей вкладених у VAR лише на одну машину та навчення п'яти арбітрів вистачило. Проте як казав один герой Міши Ж. НАЗАД ДОРОГІ НЕТ! І якщо ти ледь ногу партнеру по спорту ледь не зламав, то то ЧЕРВОНА! Буяльськи лише "памацав ніжкою" суперника біля коліна, і то одразу було видно, що навіть простий контакт то КАРТА "рожева", хоч всі волали КРИВАВО-ЧЕРВОНА! Може на полі треба думати, що ти не один! А не вести себе, як хлопчисько що розмахує палюкою, а поряд інші граються... можна ж не тільки товаришу по грі лоба розбити, а і око вибити!
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+2
0
Tenma7 (Чернигов)
11.03.2020 в 16:47
Че ты несешь? Там умысла не было. Он физически ее деть никуда не мог. И нечего с буяльским сравнивать - два совершенно разных момента. Буяльский осознано катился, хоть и еле еле задел.
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Spokoyno (Киев)
11.03.2020 в 17:13
"Че ты несешь?" Поміркуйте, якщо б він так "випадково, за інерцією" наступив на ногу близький людині... в неї теж була так прогнута нога? Буяльський теж за інерцією... так кривенько м'яча обробляв, але ногу НЕ намагався прибрати. Я пригадую, як 3... 5 років тому Ярмоленко суперник намагався "зрізати"... стрибнув двома ногами, а той просто "злякався", підстрибнув та приземлився на порушника. Ну не вміють люди літати! Вгадайте кому червону показали? Хоч там повинно було бути дві!
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balamyt (Boston)
11.03.2020 в 16:26
Да я тоже счита. что ВАР должен быть в каждом матче УПЛ а в идеале и в 1 Лиге ..Поэтому Все клубы дожны скинутся
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+1
0
ascent (Луксор)
11.03.2020 в 16:25
Он думает, что судьи - это груша? Сами созреют и будут готовы! Пока шишки не набьют - готовыми не станут. Команды вот только жаль...и...Катю...
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