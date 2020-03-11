Ващук: Динамо уже 20 лет не показывает должного футбола

Экс-игрок "Динамо" Владислав Ващук высказал свое мнение о нынешнем положении дел в киевском клубе.

"Сейчас "Динамо" не показывает того футбола, который должно. Это продолжается уже лет 20. Не верю, что результаты вернутся. Верить – значит, что должны быть какие-то предпосылки к этому, что-то должно меняться. А в последние лет 5-10 с именем "Динамо" связаны только скандалы.

В Европе такого нет. Скандальных футболистов никто не хочет покупать. Их никто не любит, они разрушают имидж клуба. В "Динамо" сложилась как раз такая ситуация. Ребята не виноваты, но так происходит.

Как сказал Мирон Маркевич: "Из нынешнего "Динамо" несколько человек могли бы сидеть на замене в составе Лобановского, но не подходить под команду, которая громила всех в Лиге чемпионов", - сказал Ващук.