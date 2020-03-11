  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек перенес операцию

Степаненко: Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть
Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, которому сделали операцию, рассказал о своем состоянии.

"Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть.

P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast", - написал Степаненко в Instagram.

Напомним, что из-за олперации хавбек пропустит около месяца.

Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться , сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед???? Берегите своё здоровье и здоровье своих близких- это самое дорогое , что у нас есть???????????????? P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast ????????????

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...