Степаненко: Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, которому сделали операцию, рассказал о своем состоянии.

"Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть.

P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast", - написал Степаненко в Instagram.

Напомним, что из-за олперации хавбек пропустит около месяца.