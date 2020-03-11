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Шахтер проявлял интерес к левому вингеру Гремио

Премьер-лига
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Зимой горняки выходили на агента игрока

Шахтер проявлял интерес к левому вингеру Гремио
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно проявлял интерес к 22-летнему левого вингеру "Гремио" Феррейре.

Как сообщает бразильский портал JB, агент игрока и боссы "Гремио" в переписке обсуждали потенциальный трансфер, и эта переписка просочилась в прессу.

Агент уведомил представителя "Гремио" о том, что "Шахтер" наводит справки о возможности трансфера Феррейры, на что представитель бразильского клуба отметил, что сделка возможна при выплате 5 миллионов евро. Кроме того, "Гремио" хотел сохранить за собой часть экономических прав на футболиста, чтобы претендовать на процент от следующей продажи игрока.

Впрочем, до официальных предложений со стороны "Шахтера" дело так и не дошло, и тема постепенно сошла на нет.

Напомним, что в минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии Феррейра в 4 матчах забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри)
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