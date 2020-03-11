Ващук: Фанаты хотели, чтобы я встал на колени

Экс-защитник "Динамо " Владислав Ващук рассказал о войне, которую ему объявили фанаты после возвращения игрока в киевский клуб из "Спартака ".

— Учитывая то, что ты реально легенда "Динамо ", 9 чемпионств – это не слабые показатели, справедливо, что за твои заслуги перед "Динамо" такая вот агрессия со стороны фанатов.

— Понимаю, что это какие-то проплаченные вещи, которые были интересны каким-то людям. Вот и все.

— Но у тебя были какие-то попытки предотвратить эту войну с фанатами?

— На тот момент мы играли, фанаты кричали эти вещи, и я им объяснял: "Вы не поддерживаете, я же играю в клубе, я капитан команды, а вы такие вещи кричите. Они плохо влияют на всех ". И Шовковский подходил к ним и другие ребята.

— Шовковский, как ты рассказывал, тайно встречался с болельщиками и пытался успокоить.

— У нас была встреча, и мне сказали, чтобы я встал на колени. Ответил: "На какие колени? ". Много болельщиков, даже не видели, как я играю в футбол, они каждый в отдельности говорят разные вещи. Они меня поддерживают. А когда они вместе, один крикнул и все поддержали.

— То есть ты как-то абстрагировался от этого?

— Да. Фанаты сделали меня сильнее. Каким-то плохим новостным методом. Сейчас все происходит через медиа-пространство, все пытаются разогнать, разозлить. Ты можешь быть самым замечательным человеком, но может произойти такой вброс, что начнешь оправдываться.