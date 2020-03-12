  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шапаренко перенес ангину, де Пена вернется через 10 дней
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко перенес ангину, де Пена вернется через 10 дней

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости из лазарета киевлян

Шапаренко перенес ангину, де Пена вернется через 10 дней
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился информацией о восстановлении полузащитников команды Николая Шапаренко и Карлоса де Пены.

"Шапаренко был в больнице, возможно, завтра его выпишут. У него была непростая ангина. А у де Пены мышечное повреждение, поэтому, наверное, еще дней десять ему придется восстанавливаться. Также небольшое повреждение имеет Пиварич.

Еще раз хочу поблагодарить за поля в Днепре, в Александрии и здесь, на "Олимпийском". Они хорошего качества для этого периода, но мягкие. Когда много играешь на таких полях, мышечные травмы дают о себе знать", - рассказал главный тренер после победы над "Александрией" в 1/4 финала Кубка Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Николай Шапаренко Карлос де Пена
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...