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Шапаренко перенес ангину, де Пена вернется через 10 дней
Новости из лазарета киевлян
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился информацией о восстановлении полузащитников команды Николая Шапаренко и Карлоса де Пены.
"Шапаренко был в больнице, возможно, завтра его выпишут. У него была непростая ангина. А у де Пены мышечное повреждение, поэтому, наверное, еще дней десять ему придется восстанавливаться. Также небольшое повреждение имеет Пиварич.
Еще раз хочу поблагодарить за поля в Днепре, в Александрии и здесь, на "Олимпийском". Они хорошего качества для этого периода, но мягкие. Когда много играешь на таких полях, мышечные травмы дают о себе знать", - рассказал главный тренер после победы над "Александрией" в 1/4 финала Кубка Украины.