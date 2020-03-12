Премьер-лига
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Динамо приостановило продажу билетов на следующий матч УПЛ
Клуб обратился к болельщикам
ФК "Динамо" сообщил, что согласно вчерашнему постановлению Кабмина по предотвращению распространения коронавируса, с сегодняшнего дня спортивные мероприятия проходят без зрителей.
В "Динамо" ожидают постановления УПЛ, однако клуб уже прекратил продажу билетов на ближайший домашний матч под эгидой УПЛ - поединок 23-го тура против "Десны", который должен состояться в ближайшее воскресенье, 15 марта.
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Источник:Динамо
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