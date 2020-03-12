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Нового президента УПЛ выберут в начале апреля – СМИ
Вместо Гримма
Дирекция УПЛ на своем заседании 5 марта постановила провести общее собрание участников УПЛ 7 апреля в киевском Доме футбола.
В повестке дня в документе, на который ссылается Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", есть три вопроса:
- Информация Томаса Гримма
- Избрание нового президента УПЛ
- Об УПЛ
Напомним, что швейцарский юрист и футбольный функционер Томас Гримм является президентом УПЛ с апреля 2018 года. В декабре 2019-го он заявил, что покинет пост после завершения своего срока.
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Источник:Динамо Київ Inside
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