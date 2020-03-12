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Нового президента УПЛ выберут в начале апреля – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Вместо Гримма

Нового президента УПЛ выберут в начале апреля – СМИ
Новина українською

Дирекция УПЛ на своем заседании 5 марта постановила провести общее собрание участников УПЛ 7 апреля в киевском Доме футбола.

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В повестке дня в документе, на который ссылается Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", есть три вопроса:

  • Информация Томаса Гримма
  • Избрание нового президента УПЛ
  • Об УПЛ

Напомним, что швейцарский юрист и футбольный функционер Томас Гримм является президентом УПЛ с апреля 2018 года. В декабре 2019-го он заявил, что покинет пост после завершения своего срока.

Нового президента УПЛ выберут в начале апреля – СМИ - изображение 1

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В статье: УПЛ Дом футбола Томас Гримм
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Источник:
Динамо Київ Inside

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