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Будут считать до 200. Дирекция УПЛ распорядилась проводить матчи без зрителей
На следующие 2 тура - в УПЛ и U-21 и 3 тура - в U-19
Дирекция УПЛ ввела ограничительные мероприятия (матчи без зрителей) из-за коронавируса до 3 апреля.
В соответствии с решениями руководящего органа, матчи 23-го, 24-го туров Лиги и Чемпионата U-21, а также матчи 17-го, 18-го, 19-го туров Чемпионата U-19 пройдут без зрителей.
Также по каждому из матчей установлено условие, что общая численность всех участников матча и лиц задействованных в его организации и проведения, в т.ч. официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча и журналистов, не будет превышать 200 человек с учетом дополнительных ограничений установленных органами местного самоуправления в соответствующих административно-территориальных единицах.
УПЛ также рекомендует клубам не привлекать детей для вывода футболистов на футбольное поле с пидтрибуного помещения перед началом матчей.