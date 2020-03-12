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Каштру: Слушаем информацию о коронавирусе, но не всегда она подкована научными данными

Премьер-лига
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И это заставляет переживать

Каштру: Слушаем информацию о коронавирусе, но не всегда она подкована научными данными
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавируса.

"Мир сейчас переживает очень сложный момент. Ни один из нас сейчас не находится в полной безопасности.

Мы слушаем информацию о том, что происходит в мире. Но не всегда эта информация подкована научными данными, это заставляет нас переживать", – сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру коронавирус
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Источник:
Бомбардир

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