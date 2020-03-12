Каштру: Слушаем информацию о коронавирусе, но не всегда она подкована научными данными

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о пандемии коронавируса.

"Мир сейчас переживает очень сложный момент. Ни один из нас сейчас не находится в полной безопасности.

Мы слушаем информацию о том, что происходит в мире. Но не всегда эта информация подкована научными данными, это заставляет нас переживать", – сказал Каштру.