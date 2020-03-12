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Официально. Все внутренние соревнования по футболу до 3 апреля будут проходить без зрителей
Матчи детских турниров перенесены
Украинская ассоциация футбола опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что все матчи внутренних соревнований в Украине в течение трех последующих недель будут проводиться без зрителей.
Без зрителей будут проходить матчи УПЛ, Кубка Украины, чемпионата U-21 и U-19, Первой и Второй лиг, чемпионата Украины среди женщин, а также Кубка Украины по футзалу.
Детский соревнования (чемпионат ДЮФЛ и другие детско-юношеские турниры) в это время и вовсе не будут проводиться.
Напомним, что в период с 12 марта по 3 апреля по всей территории Украины действует карантин. Решение о нем было принято в связи с постановлением Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".