Гитченко: Шансы выиграть Кубок есть у всех команд

Защитник "Десны" Андрей Гитченко рассказал, как команда строит игру в обороне, а также поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Украины с "Ворсклой".

- В последних матчах Вы играете в паре с Йоонасом Таммом. Насколько удалось найти с ним общий язык, и, вообще, на каком языке общаетесь на тренировках, во время игр?

- Йоонас молодец. На сборах мы начали учить его языку. Он, в принципе, понимает. Правда самому построить предложение ему еще тяжеловато. Есть, конечно, какие-то мелкие недоразумения, но в основном все понятно. Он подсказывает так же как и я, и Женя (Паст, - прим.). Мы понимаем друг друга.

- В течение сезона в "Десне" были изменения фактически на всех защитных позициях - от опорных полузащитников до вратарей, однако по итогам первого этапа защита команды - один из самых надежных в УПЛ. За счет чего удается достичь этой надежности?

- Это работа всей команды, не только защитников. На футбольный газон выходят по 11 футболистов, и все 11 как обороняются, так и атакуют.

- "Десна" уже провела 3 матча за 7 дней. На этой неделе противостояние с "Ворсклой", "Динамо"... Насколько удается выдерживать такой темп, и в каком физическом состоянии находитесь?

- Играть на второй-третий день интересно. Почти нет тренировочной подготовки: игра, восстановления, предигровые тренировки и снова игра. Когда-то я уже сталкивался с этим. Это интересно. Да, трудно, но со временем втягиваешься и ничего страшного в этом нет.

- Впереди кубковая игра - совсем другой турнир. Как Вы считаете, есть ли шансы у "Десны" завоевать трофей в этом сезоне?

- Кубок отличается тем, что шансы здесь есть у всех. В настоящее время выиграть может любая команда. Думаю, коллективы Первой лиги смогут всех удивить... Посмотрим.