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Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Томас Гримм покинет свой пост

Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ
Новина українською

7 апреля 2020 года состоится отчетно-выборное Общее собрание участников УПЛ. В повестке дня собрания три вопроса – доклад президента УПЛ Томаса Гримма, выборы президента УПЛ и третий - об УПЛ.

Швейцарец Томас Гримм не будет баллотироваться на еще один срок. На данный момент есть один кандидат на пост президента организации – глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.

Напомним, что Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.

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В статье: УПЛ Томас Гримм
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Источник:
sport.ua

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