Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ

7 апреля 2020 года состоится отчетно-выборное Общее собрание участников УПЛ. В повестке дня собрания три вопроса – доклад президента УПЛ Томаса Гримма, выборы президента УПЛ и третий - об УПЛ.

Швейцарец Томас Гримм не будет баллотироваться на еще один срок. На данный момент есть один кандидат на пост президента организации – глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.

Напомним, что Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.