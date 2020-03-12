Премьер-лига
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Стало известно, когда состоятся выборы президента УПЛ
Томас Гримм покинет свой пост
7 апреля 2020 года состоится отчетно-выборное Общее собрание участников УПЛ. В повестке дня собрания три вопроса – доклад президента УПЛ Томаса Гримма, выборы президента УПЛ и третий - об УПЛ.
Швейцарец Томас Гримм не будет баллотироваться на еще один срок. На данный момент есть один кандидат на пост президента организации – глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.
Напомним, что Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года.
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Источник:sport.ua
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