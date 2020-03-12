Чеснок, лук, много мыла - Михайленко рассказал, как в Днепре-1 борются с коронавирусом

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал, как команда готовится к матчу УПЛ с "Мариуполем".

- Дмитрий Станиславович, впереди снова встреча с "Мариуполем". Повлияет ли на игру то, как сложился прошлый матч?

- Да, считаю, что это наложит свой отпечаток на то, как игра будет складіваться в этот раз. Думаю, что соперник выйдет на матч очень мотивированным, но тоже самое будет касаться и нашей команды. У нас с "Мариуполем" одинаковое количество очков, поэтому будем играть только на победу, постараемся больше вести атакующие, агрессивные действия. Плюс есть группа преследователей, которая также ставит перед собой задачу играть в плей-офф, поэтому эта игра важна для нас со всех точек зрения. Здесь важно и турнирное положение, и психологическая уверенность, если мы достигнем положительного результата - все это очень важно.

- Кто сейчас готов, а кто не сможет играть против "Мариуполь"? Прежде всего, какое состояние у Игоря Когута?

- Игорь сейчас не в общей группе, и у нас еще несколько футболистов, которые чувствуют себя не на сто процентов. Сегодня у нас восстановительная тренировка, поэтому завтра будет ключевой день, когда мы и примем решение по всем заболевшим игроков, кто и как сумел восстановиться. Возможно, тот же Когут вернется в общую группу, и те ребята, которые сейчас простудились.

- Насколько можно спрогнозировать состав "Мариуполь", учитывая их вчерашний кубковый поединок?

- Думаю, что процентов на 80 можно предположить состав соперника, просто даже исходя из того, кто будет пропускать игру с нами, и несмотря на их обойму игроков и состав на сезон. Поэтому не думаю, что будут какие-то сильные сюрпризы, ведь не так много у них защитников осталось.

- Сейчас в стране все обсуждают коронавирус. Какие в команде принимают по этому поводу мероприятия, и готовы ли днепряне играть без зрителей?

- Ну, какие меры? Чеснок и лук нарезают в нашей столовой, много мыла появилось на умывальниках (улыбается). Но, если серьезно, то сейчас это насущная проблема, всеобщая. Надеюсь, что нас она не коснется, и мы ее будем только обсуждать.