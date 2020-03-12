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Сидорчук сравнялся с Гусевым по числу капитанских матчей за Динамо
На первом месте рейтинга незыблемый Александр Шовковский
Хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук вывел с капитанской повязкой свою команду во вчерашнем кубковом матче с "Александрией" (1:0).
Для Сергея это был уже 54-й матч в роли капитана "Динамо".
Теперь он делит с Олегом Гусевым 7-е место в рейтинге капитанов "Динамо" со времен независимости Украины.
1. Александр Шовковский – 239 матчей
2. Олег Лужный – 156 матчей
3. Александр Головко – 125 матчей
4. Валентин Белькевич – 121 матч
5. Юрий Калитвинцев – 74 матча
6. Андрей Ярмоленко – 64 матча
7-8. Сергей Сидорчук – 54 матча
7-8. Олег Гусев – 54 матча
9. Артем Милевский – 42 матча
10. Виктор Цыганков – 38 матчей