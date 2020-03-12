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Сидорчук сравнялся с Гусевым по числу капитанских матчей за Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

На первом месте рейтинга незыблемый Александр Шовковский

Сидорчук сравнялся с Гусевым по числу капитанских матчей за Динамо
Новина українською

Хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук вывел с капитанской повязкой свою команду во вчерашнем кубковом матче с "Александрией" (1:0).

Для Сергея это был уже 54-й матч в роли капитана "Динамо".

Теперь он делит с Олегом Гусевым 7-е место в рейтинге капитанов "Динамо" со времен независимости Украины.

1. Александр Шовковский – 239 матчей

2. Олег Лужный – 156 матчей

3. Александр Головко – 125 матчей

4. Валентин Белькевич – 121 матч

5. Юрий Калитвинцев – 74 матча

6. Андрей Ярмоленко – 64 матча

7-8. Сергей Сидорчук – 54 матча

7-8. Олег Гусев – 54 матча

9. Артем Милевский – 42 матча

10. Виктор Цыганков – 38 матчей

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
12.03.2020 в 21:31
а толку?
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Hanter44 (Baburka)
12.03.2020 в 20:57
Да! Это тоже еще то достижение!
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