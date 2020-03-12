Сидорчук сравнялся с Гусевым по числу капитанских матчей за Динамо

Хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук вывел с капитанской повязкой свою команду во вчерашнем кубковом матче с "Александрией" (1:0).

Для Сергея это был уже 54-й матч в роли капитана "Динамо".

Теперь он делит с Олегом Гусевым 7-е место в рейтинге капитанов "Динамо" со времен независимости Украины.

1. Александр Шовковский – 239 матчей

2. Олег Лужный – 156 матчей

3. Александр Головко – 125 матчей

4. Валентин Белькевич – 121 матч

5. Юрий Калитвинцев – 74 матча

6. Андрей Ярмоленко – 64 матча

7-8. Сергей Сидорчук – 54 матча

7-8. Олег Гусев – 54 матча

9. Артем Милевский – 42 матча

10. Виктор Цыганков – 38 матчей