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Кайоде: Мне нравится Турция, хотел бы остаться здесь
Аренда игрока рассчитана до конца сезона
26-летний форвард "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который играет в аренде в турецком "Газиантепспоре" рассказал о том, что он хотел бы остаться в турецком клубе.
"Я хотел бы остаться в Турции. Впрочем, это нужно обсудить с моим агентом.
Моя аренда рассчитана до конца сезона, но сейчас ведутся определенные переговоры относительно моего будущего. Это вполне объяснимо, потому что мне нравится Турция, и я счастлив здесь", - сказал нигериец.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Кайоде в 21 матче забил 9 голов.