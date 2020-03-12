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Кайоде: Мне нравится Турция, хотел бы остаться здесь

Премьер-лига
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Аренда игрока рассчитана до конца сезона

Кайоде: Мне нравится Турция, хотел бы остаться здесь
Новина українською

26-летний форвард "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который играет в аренде в турецком "Газиантепспоре" рассказал о том, что он хотел бы остаться в турецком клубе.

"Я хотел бы остаться в Турции. Впрочем, это нужно обсудить с моим агентом.

Моя аренда рассчитана до конца сезона, но сейчас ведутся определенные переговоры относительно моего будущего. Это вполне объяснимо, потому что мне нравится Турция, и я счастлив здесь", - сказал нигериец.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Кайоде в 21 матче забил 9 голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оларенваджу Кайоде
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Источник:
timeturk

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