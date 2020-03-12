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Денисов: Надеюсь, новый президент УПЛ сможет сдвинуть историю с телепулом с мертвой точки

Премьер-лига
(2 голосов)

Томас Гримм этот гордиев узел развязать не смог

Денисов: Надеюсь, новый президент УПЛ сможет сдвинуть историю с телепулом с мертвой точки
Новина українською

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, что возлагает большие надежды в вопросе с единым телепулом на нового президента УПЛ.

– Ситуация с Украинской Премьер-лигой на этот год никак не поменяется? ("Медиа Группа Украина" в прошлом году выиграла тендер на трансляцию матчей всех 12 клубов УПЛ, но затем пять клубов подписали контракты с группой "1+1 медиа". – Ред.)

– Мы остаемся на своей позиции. Мы подписали контракт и являемся официальным телетранслятором.

– Контракт на три года…

– Мы планируем его соблюдать и ждем, что порядок будет установлен в самой УПЛ. В апреле грядут новые выборы президента лиги. Томас Гримм не будет выдвигать свою кандидатуру на продление полномочий. Соответственно, УПЛ ожидает новый руководитель и лидер, который, как я надеюсь, сможет сдвинуть эту историю с мертвой точки.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Украинская Премьер-лига телепул
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Источник:
detector.media

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