Ваулко: Сегодня VAR нам помог, но когда он сыграет против нас, это нам не понравится

Полузащитник "Днепра-1" Юрий Вакулко подвел итог первой части УПЛ и рассказал о подготовке к матчу с "Мариуполем".

- Юрий, позади первый этап сезона в УПЛ. Какое сейчас настроение в команде перед стартом второй части чемпионата?

- Настроение хорошее, поскольку мы набрали семь очков в четырех матчах после возобновления сезона, при том, что у нас были серьезные соперники. Конечно, обидно, что не сумели зацепиться за первую шестерку, при этом нам не хватило буквально одного-двух очков. Их мы вполне могли набирать в матчах, где не должны были терять очки.

- Впереди снова "Мариуполь". Чего ждете от этой игры?

- Конечно, мы ожидаем, что соперник приедет очень заряженным на победу, хотя, если вы смотрели прошлый матч, то мне кажется, что все удаления у мариупольцев были справедливыми. Действительно, это повлияло на игру, но обвинять в этих эпизодах арбитров было бы несправедливо. Мариупольцы тогда вышли на поле агрессивными, а сейчас вообще у них будет двойная мотивация. Как говорят, будут по-спортивному злые.

- Ты говорил, что тебе не нравится VAR, но именно с твоим участием были два ключевых эпизода в матчах с "Динамо" и "Мариуполем", когда арбитр просмотрев повтор, удалял соперников с поля. До сих пор тебе не нравится применение видеосистемы?

- Я говорил, что мне не нравится то, что арбитр просматривал эпизод довольно долго - это касалось игры с "Динамо". В матче с "Мариуполем" все происходило довольно быстро - судья принял решение буквально за 30-40 секунд. Главное, чтобы рефери принимал правильные решения. Как и всегда, здесь есть свои плюсы, есть минусы, кто-то за, кто-то против. Сегодня это нам помогло, но когда-то будет наоборот, и VAR сыграет против нас, это нам не понравится (улыбается).

- Владислава Супряга был признан лучшим игроком февраля в УПЛ. Как поздравили форварда в команде?

- Ничего особенного. В раздевалке сказали ему, что он первый в истории СК "Днепр-1", кто стал лучшим игроком месяца в УПЛ. Кстати, сейчас надо Владу об этом напомнить, и, возможно, коридор ему сделаем (улыбается).