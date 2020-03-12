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Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Мариуполя и другие судейские назначения 23-го тура УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

На двух матчах будет задействован ВАР

Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Мариуполя и другие судейские назначения 23-го тура УПЛ
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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 23-го тура УПЛ.

Главными арбитрами на матчах тура будут работать:

14 марта, суббота

"Львов" – "Карпаты" – Денис Кутаков (Киевская область)

"Александрия" – "Колос" – Игорь Пасхал (Херсон)

"Днепр-1" – "Мариуполь" – Екатерина Монзуль (Харьков), Евгений Арановский – арбитр ВАР

15 марта, воскресенье

"Заря" – "Шахтер" – Анатолий Абдула (Харьков)

"Динамо" – "Десна" – Сергей Бойко (Киевская область), Николай Балакин - арбитр ВАР

"Олимпик" – "Ворскла" – Ярослав Козык (Мукачево)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Геродот (Винница)
13.03.2020 в 00:37
Ну Монзуль наверное опять красных надает, тем более, учитывая настрой Мариуполя на эту игру.
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hemp4367 (Київ)
13.03.2020 в 00:25
Монзуль даёт красный цвет
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Siren05 (Мариуполь)
12.03.2020 в 23:59
Монзуль в поле, Арановский ВАР. Идём на рекорд. Даёшь 4 удаления!
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