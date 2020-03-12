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Монзуль рассудит матч Днепра-1 и Мариуполя и другие судейские назначения 23-го тура УПЛ
На двух матчах будет задействован ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 23-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах тура будут работать:
14 марта, суббота
"Львов" – "Карпаты" – Денис Кутаков (Киевская область)
"Александрия" – "Колос" – Игорь Пасхал (Херсон)
"Днепр-1" – "Мариуполь" – Екатерина Монзуль (Харьков), Евгений Арановский – арбитр ВАР
15 марта, воскресенье
"Заря" – "Шахтер" – Анатолий Абдула (Харьков)
"Динамо" – "Десна" – Сергей Бойко (Киевская область), Николай Балакин - арбитр ВАР
"Олимпик" – "Ворскла" – Ярослав Козык (Мукачево)