Запрещенные рукопожатия, чеснок и лук. Как в клубах УПЛ реагируют на коронавирус

Эпидемия коронавируса, которая охватила многие страны, в настоящее время является главной темой всех радио- и телеканалов, газет и различных информационных агентств мира. Эта масштабная проблема коснулась и спорта - в частности, футбола. В одних странах соревнования приостановлены вообще, а в других матчи проводятся без зрителей или с определенными ограничениями. Как известно, с 12 марта любые футбольные поединки в Украине также должны проходить при пустых трибунах.

Понятно, что все меры, направленные на защиту от вируса, не только придают труда их организаторам, но и заставляют руководителей клубов и тренеров вносить существенные коррективы в, задавался бы, отлаженный годами, рабочий процесс. Что уж говорить о работниках медицинского штаба команды, на которых сейчас выпала едва ли не самая большая ответственность.

О том, как встретили информацию о противостоянии с коронавирусом в клубах Премьер-лиги, корреспондент UA-Футбол решил поинтересоваться у главных тренеров - Эгише Меликяна из ФК "Львов", Дмитрия Михайленко из днепровского "Днепра-1", Романа Санжара из львовских "Карпат" и Владимира Шарана из "Александрии". Все они ответили на четыре одинаковых тематических вопросы.

- Изменила ли каким-то образом тема коронавируса распорядок работы и жизни команды в эти дни?

Меликян: - Если в стране стал осуществляться контроль над этой проблемой, то это свидетельствует о том, что все слишком серьезно. Поэтому с нашей стороны ничего другого не остается, как проявлять максимум осторожности, соблюдать обусловленные нормы безопасности и не делать того, что строго запрещено. По тренировкам, то они проводятся в обычном режиме. Однако накануне я провел собрание команды, на которых пришлось изменить некоторые традиции.

Михайленко: - Распорядок работы и функционирования клуба никоим образом не изменились. Все действуют в обычном режиме.

Санжар: - Нет. Лично у нас в работе ничего не изменилось, мы работаем в обычном режиме. Ежедневно проводим одноразовые тренировки, все - как всегда. Единственное, что в клубном лазарете есть ребята, которые заболели обычными вирусными инфекциями. Несколько человек в настоящее время имеют повышенную температуру, поэтому тщательно лечатся.

Шаран: - Да нет: мы как работали - так и работаем. Честно говоря, на это чрезмерного внимания не обращаем. Понятно, что подсознательно каждый из нас думает о том, чтобы в Украине в целом и в Александрии в частности не распространялся коронавирус и количество больных не росла. Мы тренируемся в обычном режиме, и здороваемся друг с другом так, как и всегда.

- Как относитесь к решению проводить матчи без зрителей в период карантина?

Меликян: - Понятно, что зрители очень нужны. Ведь их наличие на трибунах изрядно мотивирует команды, является стимулом и украшением футбола. Если брать нашу ближайшую игру с "Карпатами", то для "Львова" отсутствие зрителей пойдет на пользу, потому что у зелено-белых отряд болельщиков значительно больше, чем у нас. Но если абстрагироваться от турнирных дел, то к играм при пустых трибунах как к вынужденной меры нужно отнестись с пониманием. Ничего не поделаешь, это жизнь. Лучше играть в необычной атмосфере пустых трибунах, чем подвергать человеческое здоровье и жизнь опасности. Я уверен, что тем, кто принимал важное решение, прибегать к таким серьезным мероприятий тоже не очень приятно. Это они делали не просто так, а из-за возможной опасности. Ведь здоровье и жизнь человека намного дороже, чем турнирная интрига в спорте и футболе в частности.

Михайленко: - К этому решению относимся с пониманием. Существует проблема, которая заставляет нас следовать указаниям, оставаться терпеливыми и стараться максимально себя обезопасить.

Санжар: - Каждому футболисту играть без зрителей, конечно же, не очень приятно. Однако ничего не поделаешь. Если эти меры крайне необходимы, чтобы избежать возможных угроз заболевания, то все должны с пониманием отнестись к принятому решению и подчиниться ему. Независимо от того, нравится оно или нет.

Шаран: - Тут никаких вопросов даже не должно возникать - обязательно нужно перестраховаться. Скажу так: многие люди умны задним числом, однако в данном случае следует думать будущим. Я за то, чтобы соблюдать установленные меры безопасности. Что поделаешь, если сложилась такая ситуация. Прежде всего, нужно заботиться о здоровье и жизни людей, а все остальное менее важно. Ничего страшного, будем играть, как на сборах - без зрителей. Впрочем, до двух сотен людей, в которые будут входить работники клуба, наблюдать за матчем разрешается. Лично для меня главное, что во время поединка на стадионе будут находиться моя дочь и жена.

- Проводятся ли в вашей команде превентивные меры по эпидемии? Имею в виду принятие мер безопасности, профилактика и инструктажи со стороны медперсонала?

Меликян: - Я уже сказал выше, что пришлось изменить некоторые традиционные вещи. В частности, по соображениям безопасности мы не будем подавать друг другу руки во время приветствий. Причем, как в нашем коллективе, так и вообще. Еще одно важное условие - часто мыть руки с мылом. Мы предостерегаем футболистов, нужно быть максимально осторожным, не посещать общественные города с большим скоплением людей и побольше времени оставаться дома. Если требования нужно будет усилить - мы это обязательно сделаем.

Михайленко: - Недавно врач провел инструктаж с командой. А еще закупили чеснок и лук.

Санжар: - Понятно, что те или иные базовые вопросы мы обсуждаем и пытаемся их соблюдать. Предостерегаем футболистов от нецелесообразности посещения мест с большим скоплением людей, рекомендуем чаще мыть руки. Есть немало простых и весьма важных вещей, которые понимать должен каждый взрослый человек.

Шаран: - Конечно же! Прежде всего, делается все для того, чтобы повышать иммунитет футболистов, тренеров и обслуживающего персонала. Перед завтраком, обедом и ужином каждым используются средства дезинфекции - в частности, спрей для рук. К тому же, наш врач постоянно дает рекомендации по профилактике заболевания.