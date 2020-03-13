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Висенте Гомес покидает Олимпик

Премьер-лига
(2 голосов)

Со второй попытки

Висенте Гомес покидает Олимпик
Новина українською

Донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером Висенте Гомесом.

Об этом сообщает Футбол News.

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Напомним, что испанский специалист Висенте Гомес возглавлял "Олимпик" с сентября 2019 года.

За это время до зимнего перерыва команда совершила невероятный рывок с последнего места в УПЛ на 7 позицию, вмешавшись в борьбу за первую шестерку.

Однако в весенней части чемпионата "Олимпик" потерпела поражения во всех 4 матчах и теперь занимает предпоследнюю позицию.

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В статье: Олимпик (Донецк) Висенте Гомес
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 11:00
Как по мне, то Олимпик и Львов пусть понижаются в классе, но ни как не Ворскла или Карпаты! Без обид)
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-1
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Инспектор ( )
13.03.2020 в 11:12
А по мне - Каптаты на выход
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+1
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
13.03.2020 в 11:51
В идеале было бы: один город - одна команда, чтоб за неё весь регион болел. Так что да, согласен: Олимпик и Львов, как второстепенные команды в своих городах, пусть бы играли в Первой лиге. А вот Харьков, Волынь и Закарпатье должны быть представлены в УПЛ.
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