Висенте Гомес покидает Олимпик

Донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером Висенте Гомесом.

Об этом сообщает Футбол News.

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Напомним, что испанский специалист Висенте Гомес возглавлял "Олимпик" с сентября 2019 года.

За это время до зимнего перерыва команда совершила невероятный рывок с последнего места в УПЛ на 7 позицию, вмешавшись в борьбу за первую шестерку.

Однако в весенней части чемпионата "Олимпик" потерпела поражения во всех 4 матчах и теперь занимает предпоследнюю позицию.