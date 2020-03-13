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Висенте Гомес покидает Олимпик
Со второй попытки
Донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером Висенте Гомесом.
Об этом сообщает Футбол News.
Напомним, что испанский специалист Висенте Гомес возглавлял "Олимпик" с сентября 2019 года.
За это время до зимнего перерыва команда совершила невероятный рывок с последнего места в УПЛ на 7 позицию, вмешавшись в борьбу за первую шестерку.
Однако в весенней части чемпионата "Олимпик" потерпела поражения во всех 4 матчах и теперь занимает предпоследнюю позицию.
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Источник:Футбол News
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 11:00
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Инспектор ( )
13.03.2020 в 11:12
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Cannabis Sativa (Луцк)
13.03.2020 в 11:51
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