Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос "простимулировал" Днепр-1 миллионом гривен за матч с Мариуполем - ТаТоТаке
Вот тебе и 3:0
Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что накануне матчей прошлого 22 тура УПЛ "Колос" простимулировал "Днепр-1" на матч с "Мариуполем".
По словам Болотникова, говорится о денежном стимуле.
"Колос" занес "Днепру-1" 1 миллион гривен за матч с "Мариуполем" - чтобы они не дали "азовцам" победить. С этим команда хорошо справилась.
Напомним, что речь шла о борьбе за попадание в первую шестерку между "Мариуполем" и "Колосом".
По итогам 22 тура "Мариуполь" проиграл "Днепру-1" (0:3) и потерял шансы, а "Колос" сохранил прописку в шестерке, несмотря на поражение от "Шахтера" (3:4).