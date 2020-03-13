Колос "простимулировал" Днепр-1 миллионом гривен за матч с Мариуполем - ТаТоТаке

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что накануне матчей прошлого 22 тура УПЛ "Колос" простимулировал "Днепр-1" на матч с "Мариуполем".

По словам Болотникова, говорится о денежном стимуле.

"Колос" занес "Днепру-1" 1 миллион гривен за матч с "Мариуполем" - чтобы они не дали "азовцам" победить. С этим команда хорошо справилась.

Напомним, что речь шла о борьбе за попадание в первую шестерку между "Мариуполем" и "Колосом".

По итогам 22 тура "Мариуполь" проиграл "Днепру-1" (0:3) и потерял шансы, а "Колос" сохранил прописку в шестерке, несмотря на поражение от "Шахтера" (3:4).