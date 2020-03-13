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Колос "простимулировал" Днепр-1 миллионом гривен за матч с Мариуполем - ТаТоТаке

Премьер-лига
(3 голосов)

Вот тебе и 3:0

Колос "простимулировал" Днепр-1 миллионом гривен за матч с Мариуполем - ТаТоТаке
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что накануне матчей прошлого 22 тура УПЛ "Колос" простимулировал "Днепр-1" на матч с "Мариуполем".

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По словам Болотникова, говорится о денежном стимуле.

"Колос" занес "Днепру-1" 1 миллион гривен за матч с "Мариуполем" - чтобы они не дали "азовцам" победить. С этим команда хорошо справилась.

Напомним, что речь шла о борьбе за попадание в первую шестерку между "Мариуполем" и "Колосом".

По итогам 22 тура "Мариуполь" проиграл "Днепру-1" (0:3) и потерял шансы, а "Колос" сохранил прописку в шестерке, несмотря на поражение от "Шахтера" (3:4).

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 ТаТоТаке Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 14:03
У США такі програми виходять з позначкою (для слабких розумом).
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0
0
миг-25 (киев)
13.03.2020 в 13:39
Не верю-Как сказал бы Глеб Жеглов-Что у Фокса (Ахметова) денег нет? Тут 2 варианта -или рыжий клоун Ахмет из Бразилии сливает очередную свою шестерку (как Карпаты Арсенал Ворсклу Олимпик) или у наперсточника нет наличных денег в Украине так как Петя Мародер вчера сбежавший из Украины мог прихватить с собой их общак
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+1
-3
Криміналіст (Львів)
13.03.2020 в 14:17
Про Пєтю Мародера, який в 1000500 раз втік з країни поржав))) Як там ваш зелений клован ще не надоїв. Чекаємо ще 100 днів???
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0
0
v.grischuk (Винница)
13.03.2020 в 13:24
А Мариуполю видать пох, у них небыло ляма, вот и решили усраться)))))))
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0
-1
C_Ballack (Днепр)
13.03.2020 в 13:01
Поражаюсь с этой программы.... Сплошные фейки и слухи плодят, а выдают за правду...
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+4
0
Hanter44 (Baburka)
13.03.2020 в 12:31
Не морочте людям голову.Признайте,что это была борьба между Динамо и Шахтером.И выиграло в этой борьбе Динамо.
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0
-1
Gafan777 (Каменка)
13.03.2020 в 12:48
у тебя весенне обострение. какая нах борьба. Динамо уже давно не борется с ШД. у них борьба 2-5 места. тем более ДК налоги уплатить в срок и в полном обьёме не может, а ты говоришь о какой то борьбе с заносом 1млн)))
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
13.03.2020 в 13:26
Вот ,если бы ты не пытался меня оскорбить,я бы тебе объяснил кто кому и как выгоден в верхней шестерке.А так боюсь,что кастрюлеголовому все равно не дойдет.
0
-2

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