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Висенте Гомеса в Олимпике заменил Климовский

Премьер-лига
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Уже провел тренировку

Висенте Гомеса в Олимпике заменил Климовский
Новина українською

Исполнять обязанности главного тренера "Олимпика" до конца сезона будет Игорь Климовский.

Помогать ему будут Руслан Уманец и Антон Дьяченко. Работать с вратарями продолжит Владимир Тименко.

Игорь Климовский уже в третий раз принял команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

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Оба предыдущих раза Климовский справлялся с поставленной ему задачей. В конце сезона 2018/2019 тренер сумел спасти команду от вылета в Первую лигу. А после отставки Жулио Сезара летом 2019 в первом же своем матче у руля дончан Климовский сумел отобрать очки у киевского "Динамо".

Сегодня, 13 марта, дончане провели первую тренировку под руководством Климовского и его тренерского штаба.

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В статье: Олимпик (Донецк) Висенте Гомес Игорь Климовский Владимир Тименко Руслан Уманец Антон Дьяченко
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Источник:
Олімпік

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