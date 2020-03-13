Львов - Карпаты. Анонс и прогноз матча

Волею жребия две львовские команды проведут уже второй матч всего за семь дней. В прошлое воскресенье зрители не имели чести лицезреть голы и кто знает, изменится ли что-то в туре 23-м. Как минимум, из-за китайского вируса COVID-19, игра точно пройдет при пустых трибунах. А такое очень сильно бьет по атмосфере.

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14 марта, Львов, стадион "Украина"

ФК "Львов" 14:00 "Карпаты"

Арбитр: Д. Кутаков

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Цифры и факты

Львовские команды дважды встречались в первом этапе сезона и в этих "бескомпрмисных баталиях" так и не сумели забить хотя бы один гол

Всего, между командами было проведено шесть матчей. "Львов" побеждал дважды, а сразу четыре встречи заканчивались ничьей. Поэтому, "львы" в субботу будут иметь шанс впервые официально обыграть соседей по городу

"Карпаты" проведут свой юбилейный, 790-й матч, в УПЛ

Команда Санжара не побеждает в УПЛ с 15-го сентября. На их счету лишь две виктории и по этому показателю они идут на последнем месте

Что касается "Львова", то они не забивают в УПЛ на протяжении 183-х минут

Последние новости перед матчем

ФК "Львов":

Команда Егише Меликяна после зимней паузы проиграла всего один раз (третьей команде чемпионата), что говорит о том, что коллектив неплохо готов ко второй части. Их отрыв от последнего места (все от тех же "Карпат") сейчас составляет целых 7 пунктов. Многие подумают, что можно и расслабиться в текущей ситуации, но это явно не будет касаться львовского дерби.

Сразу два футболиста "Львова" будут пропускать матч против "Карпат" из-за дисквалификации. Речь идет о Люльке и Лиме. Последний получил красную карточку как раз в игре с "Карпатами".

Ориентировочный состав: Сарнавский - Гончар, Прийма, Братков, Бопесу - Татарков, Богунов, Сабино, Шина - Альваро, Ренан

"Карпаты":

А вот "львам" дополнительную мотивацию искать уже не нужно. С каждым туром они все ближе и ближе к вылету и если очки не начнут набираться, то вряд ли они сумеют удержаться в элите. До предпоследнего "Олимпика" (который сейчас не менее кризисный) уже 5 пунктов, но донецкий клуб недавно сменил тренера и это очень часто дает командам "второе дыхание".

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Точно не сыграет Матар, что достаточно серьезно ударит по их атакующему арсеналу. С другой стороны, в общую группу вернулись Танчик и Веремиенко. Вот у них будет шанс появиться в дерби.

Ориентировочный состав: Кудрик - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак - Клец - Лях, Танчик, Хахлев, Пасич - Бойчук

Прогноз на матч "Львов" - "Карпаты" 0:0

Безрадостный прогноз, но пока что не очень верится в то, что команды смогут забить больше, чем в двух прошлых матчах. Отсутсвие зрителей, как было сказано выше, ударит по атмосфере и точно не зарядит футболистов дополнительной мотивацией. "Карпатам" придется атаковать, так как ситуация у них достаточно катастрофична. Смогут ли они преуспеть в атаке без Матара? Скажем там, сделать это будет тяжело.