Премьер-лига
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Чемпионат U-21. Хавбек Десны забил 5 голов, но Чернигов все равно проиграл Львову
Аномальные 6:5 в пятницу 13-го
В пятницу 13 марта состоялся календарный матч чемпионата U-21, в котором "Львов" принимал "Десну".
Поединок выдался на редкость результативным – львовяне выиграли со счетом 6:5.
Интересно, что все 5 голов гостей забил хавбек Илья Шевцов, что, впрочем, как видим, не помогло черниговцам.
Что ж, бывает и такое, тем более в пятницу 13-го…
Чемпионат U-21
Львов – Десна 6:5
Голы: Клименчук (3), Шута (13, 38), Ходаковский (26, 72), Черноусов (42, аг) – Шевцов (24, 44, 64, 71, 82)
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