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Чемпионат U-21. Хавбек Десны забил 5 голов, но Чернигов все равно проиграл Львову

Премьер-лига
(1 голосов)

Аномальные 6:5 в пятницу 13-го

Чемпионат U-21. Хавбек Десны забил 5 голов, но Чернигов все равно проиграл Львову
Новина українською

В пятницу 13 марта состоялся календарный матч чемпионата U-21, в котором "Львов" принимал "Десну".

Поединок выдался на редкость результативным – львовяне выиграли со счетом 6:5.

Интересно, что все 5 голов гостей забил хавбек Илья Шевцов, что, впрочем, как видим, не помогло черниговцам.

Что ж, бывает и такое, тем более в пятницу 13-го…

Чемпионат U-21

Львов – Десна 6:5

Голы: Клименчук (3), Шута (13, 38), Ходаковский (26, 72), Черноусов (42, аг) – Шевцов (24, 44, 64, 71, 82)

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В статье: ФК Львов Десна (Чернигов) Илья Шевцов
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