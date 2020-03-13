Чемпионат U-21. Хавбек Десны забил 5 голов, но Чернигов все равно проиграл Львову

В пятницу 13 марта состоялся календарный матч чемпионата U-21, в котором "Львов" принимал "Десну".

Поединок выдался на редкость результативным – львовяне выиграли со счетом 6:5.

Интересно, что все 5 голов гостей забил хавбек Илья Шевцов, что, впрочем, как видим, не помогло черниговцам.

Что ж, бывает и такое, тем более в пятницу 13-го…

Чемпионат U-21

Львов – Десна 6:5

Голы: Клименчук (3), Шута (13, 38), Ходаковский (26, 72), Черноусов (42, аг) – Шевцов (24, 44, 64, 71, 82)