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Луческу предложил Бешикташу подписать Коваленко – СМИ

Премьер-лига
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Впрочем, наставник орлов не заинтересован в украинце

Луческу предложил Бешикташу подписать Коваленко – СМИ
Новина українською

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу предложил руководству турецкого "Бешикташа" подумать о подписании хавбека "горняков" и сборной Украины Виктора Коваленко, сообщает Fotospor.

Румынский специалист высказал мнение, что Коваленко на позиции "десятки" выглядит сильнее и лучше, нежели имеющиеся в распоряжении "Бешикташа" Адем Ляич и Кевин-Принс Боатенг.

Впрочем, главный тренер "Бешикташа" Серджен Ялчин дал понять, что Коваленко вряд ли впишется в схему команды, так как ему "нужен игрок, который думает о нападении, поддерживает атаку и вносит свой вклад в результат".

Отметим, что согласно ценнику Transfermarkt стоимость Коваленко оценивается в 6 миллионов евро, а его контракт с "Шахтером" рассчитан до конца текущего сезона.

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В статье: Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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