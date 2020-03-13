Колос подписал 19-летнего вингера сборной Сенегала

"Колос" подписал контракт с 19-летним сенегальским правым вингером Мамаду Данфа, сообщает 16 Football Agency.

О сроках соглашения сторон не сообщается.

Отметим, что до недавнего времени парень выступал за сенегальский клуб "Каса Спортс". В августе прошлого года сыграл один матч за сборную Сенегала.

Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.