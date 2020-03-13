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Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч УПЛ

Премьер-лига
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"Днепр-1" и "Мариуполь" проведут второй матч за семь дней, который начнется на "Днепр-Арене" в субботу 14 марта в 17:00.

Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч УПЛ
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй этап команды начинают в статусе лидеров нижней шестерки с одинаковым очковым багажом. Буквально шестью днями ранее они уже встречались в Днепре и тогда хозяева разгромили соперника (3:0), использовав численный перевес. Доигрывать коллективам пришлось в формате 11 на 8. Любопытно, что обслуживать встречу 23-го тура будет Екатерина Монзуль, которая уже произвела "фурор" своими решениями на этом стадионе во время матча с "Динамо" (3:1), снова женщине поможет система VAR...

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Favbet лига, 23-й тур (второй этап)

Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр)

Главный арбитр: Екатерина Монзуль

Днепр-1 17:00 Мариуполь

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция доступна на телеканале УНИАН в свободном доступе

Разгромив тот же "Мариуполь", команда Михайленко закончила первый этап сезона на седьмом месте, имея по 25 очков с азовцами. В свете борьбы за место плей-офф для определения участников Лиги Европы предстоящий поединок приобретает ключевое значение.

Только Сергей Кравченко пропустит встречу у днепрян по причине дисквалификации. Также вряд ли сыграет Игорь Когут, хотя Дмитрий Михайленко не стал исключать его появления в заявке, как и ряда игроков, у которых была накануне простуда.

Ориентировочный состав Днепра-1 (4-2-3-1): Клищук - Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой - Снижко, Батагов - Хобленко, Вакулко, Булеца - Супряга.

"Мариуполь" удачно использовал стандарты и реализовал четыре навеса в сумском матче четвертьфинальной стадии Кубка. В полуфинале соперником будет уже представитель УПЛ, но с "Ворсклой" можно бороться за максимальный результат и место в финале. Против "Альянса" Александр Бабич использовал полурезервный состав, который из-за кадровых проблем команды будет актуальным и для субботнего поединка.

Неурядицы азовцев с отстранением игроков уходят своими корнями еще в предыдущий матч в Днепре, когда прямую красную карточку получил Чоботенко, а Яворский и Игнатенко заработали удаления за два "горчичника". Двое последних сумели сыграть с "Альянсом" (4:2) в Кубке, но в том же матче "лишнюю" карточку схлопотал Мишнев. В итоге все вышеперечисленные игроки пропустят будущий матч с "Днепром-1". Также не сыграет серьезно травмированный Вячеслав Танковский.

Ориентировочный состав Мариуполя (3-5-2): Гальчук - Муравский, Дава, Быков - Кирюханцев, Федорчук, Полегенько, Топалов, Корниенко - Кулаков, Фомин.

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Цифры и факты

  • "Днепр-1" выиграл оба домашних матча в 2020-м году с общим счетом 6:1. В обеих встречах работала система VAR.
  • "Мариуполь" в этом году проиграл обе гостевые встречи чемпионата с общим счетом 0:7.
  • Посреди недели у команды Бабича был кубковый матч с "Альянсом", в то время как соперник отдыхал.

Прогноз

Учитывая кадровые проблемы гостей, вряд ли их ворота остануться "сухими". В то же время есть шанс увидеть очередной качественно разыгранный "Мариуполем" стандарт в ответ. Одним словом - поединок будет более плотным в плане равенства игры, но не менее результативным, чем встреча недельной давности.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1 Favbet лига
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