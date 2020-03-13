Экс-тренер Динамо: Милевский и Алиев – замечательные ребята. То, что про них говорят, можно делить на 10

Экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Овчинников поделился мнением об Артеме Милевском и Александре Алиеве.

"Я когда работал с Юрием Палычем Семиным в киевском "Динамо", то понял, что Милевский и Алиев – замечательные ребята. Я не видел ни нарушения режима, ничего такого. Я видел только 25 голов забитых Милевским и 20 – Алиевым. Замечательные дружеские отношения. Оба парня просто фантастически добрые, общительные. Их все любили.

Бывали какие-то моменты, как у нас у всех. Но я не могу называть какими-то хулиганами... Я знаю, что Семин просил меня поговорить с ними, чтобы я их смотивировал. Я подходил и говорил. Потому что я только закончил и мне легче было какие-то вещи с ними обсудить. Потому что они знали, что я тоже игрок. Только закончил. Тренеру иногда не с руки какие-то вещи доносить. Я видел в них профессионалов высочайшего уровня. Они мне говорили: "Сергей, не волнуйся, все будет нормально. Мы за Юрия Палыча умрем". И реально в тот год мы выиграли чемпионат.

Милевский – гениальный футболист. То, что про них говорят, можно делить на 10. Все мы поводы давали, но почему про них только говорят. Я думаю, что и Милевскому, и Алиеву ни горячо ни холодно от этого. Они свою карьеру достойно завершили, да? А Милевский еще и играет в брестском "Динамо". И один из лучших игроков. Гончаренко и Ермакович же белорусы. Я там все новости знаю из Беларуси. Они еще не сыграли, а я уже знаю. И люди ходят смотреть на Милевского. Это уровень. Про них ничего плохого я сказать не могу", – сказал Овчинников в эфире YouTube-канала "Сычев подкаст и Денис Казанский".