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Хавбек Десны Картушев: В борьбе за 2-е место мы точно не фавориты

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцам нужно прибавлять во многих компонентах игры

Хавбек Десны Картушев: В борьбе за 2-е место мы точно не фавориты
Новина українською

Полузащитник "Десны" Егор Картушов оценил шансы команды в борьбе за второе место в нынешнем сезоне УПЛ.

"В данной борьбе мы точно не фавориты, поэтому нам необходимо прибавлять во многих компонентах играх. Что за нас играет — сплоченный и дружный коллектив. Мы усердно работаем на тренировках, и, надеемся, за это воздастся сторицей", — сказал футболист в интервью журналу "Футбол".

Напомним, что на данный момент "Десна" занимает в турнирной таблице 4-е место и отстает от "Динамо", которое идет вторым, на три пункта.

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В статье: Десна (Чернигов) Егор Картушов
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
13.03.2020 в 21:07
Присипає бдітєльность перед матчем з динамо
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