Хавбек Десны Картушев: В борьбе за 2-е место мы точно не фавориты

Полузащитник "Десны" Егор Картушов оценил шансы команды в борьбе за второе место в нынешнем сезоне УПЛ.

"В данной борьбе мы точно не фавориты, поэтому нам необходимо прибавлять во многих компонентах играх. Что за нас играет — сплоченный и дружный коллектив. Мы усердно работаем на тренировках, и, надеемся, за это воздастся сторицей", — сказал футболист в интервью журналу "Футбол".

Напомним, что на данный момент "Десна" занимает в турнирной таблице 4-е место и отстает от "Динамо", которое идет вторым, на три пункта.