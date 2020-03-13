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Шахтер вернулся в Украину и будет готовится к Заре в Запорожье

Премьер-лига
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Горняки прилетели прямо в Запорожье

Шахтер вернулся в Украину и будет готовится к Заре в Запорожье
Новина українською

В четверг донецкий "Шахтер" добыл выездную победу над "Вольфсбургом" в матче 1/8 финала Лиги Европы -2:1.

Сегодня команда вернулась из Германии. Самолет с делегацией приземлился в Запорожье, где "горняки" и будут готовиться к календарному матчу УПЛ с "Зарей".

Напомним, что поединок "Заря" - "Шахтер" запланирован на воскресенье 15 марта. Начаться матч должен в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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