Шахтер вернулся в Украину и будет готовится к Заре в Запорожье

В четверг донецкий "Шахтер" добыл выездную победу над "Вольфсбургом" в матче 1/8 финала Лиги Европы -2:1.

Сегодня команда вернулась из Германии. Самолет с делегацией приземлился в Запорожье, где "горняки" и будут готовиться к календарному матчу УПЛ с "Зарей".

Напомним, что поединок "Заря" - "Шахтер" запланирован на воскресенье 15 марта. Начаться матч должен в 14:00.