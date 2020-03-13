Чичиков: Удаление трех игроков, это уже какой-то нонсенс, а чтобы трех...

Нападающий "Днепра-1" Алексей Чичиков, который выйдя на замену, оформил дубль в недавнем матче с "Мариуполем" (3:0), вспомнил о том поединке и рассказал, как днепряне готовятся к очередному противостоянию с азовцами.

- С какими чувствами выходил на замену, когда команда имела преимущество в два игрока, но никак не могла забить? Что говорили тренеры, выпуская тебя на поле?

- Это была тактическая замена: сняли одного центрального хавбека, а я был отправлен вперед. Задача была, в первую очередь, забить. Первый гол был наиболее необходимым. После этого следующие были уже делом времени. Когда я вышел, был очень нацелен на ворота, ведь знал, что эта победа нам крайне была нужна.

- В таких случаях психологически игра идет до первого гола?

- В основном, да. Трудно играть, когда даже одного игрока нет, а когда не хватает двух, вообще очень сложно. Поэтому и в оборону я уже почти не бегал. Задача была создавать как можно больше голевых моментов, и хорошо, что я такой нашел.

- Раньше не приходилось играть при такой разнице в численности команд?

- Даже не припомню, когда такое было. Два игрока удалено - это уже какой-то нонсенс, а чтобы трех... Впервые со мной такое.

- Давит ли такое преимущество в количестве игроков? Ведь, если его не использовать, болельщики не поймут...

- Да, было бы глупо не использовать такое преимущество. В таких случаях, в основном, идет навал. Соперник отдает территорию, понимает, что ему трудно создать какой-то момент. Дело во времени и в сопернике: хватит ли сил устоять в оставшиеся минуты.

- В субботу будет совсем другая игра? Чего ожидаешь от новой встречи с "Мариуполем"?

- У них не будет дисквалифицированных игроков, поэтому не понятно, какой будет состав. Тем более, что между нашими матчами у "Мариуполя" еще была кубковая игру. В любом случае мы будем атаковать и пытаться достичь стопроцентного результата - такого, как в прошлый раз.