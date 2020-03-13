Исмаили получил повреждение и пропустит матч с Зарей

"Шахтер" прямо из Германии прибыл в Запорожье, где готовится к матчу 23-го утра УПЛ с "Зарей".

Как сообщает ТК "Футбол", против луганчан не сыграет Исмаили, который получил повреждении в матче с "Вольфсбургом" (2:1). Характер травмы источник не сообщает.

Также не сыграет с "Зарей" и Маркос Антонио, который пропускает поединок из-за дисквалификации.

Напомним, что матч с "Заря" - "Шахтер" состоится в воскресенье 15 марта и начнется в 14:00.