Премьер-лига
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Исмаили получил повреждение и пропустит матч с Зарей
Маркос Антонио не сыграет из-за дисквалификации
"Шахтер" прямо из Германии прибыл в Запорожье, где готовится к матчу 23-го утра УПЛ с "Зарей".
Как сообщает ТК "Футбол", против луганчан не сыграет Исмаили, который получил повреждении в матче с "Вольфсбургом" (2:1). Характер травмы источник не сообщает.
Также не сыграет с "Зарей" и Маркос Антонио, который пропускает поединок из-за дисквалификации.
Напомним, что матч с "Заря" - "Шахтер" состоится в воскресенье 15 марта и начнется в 14:00.
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Источник:ТК Футбол
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