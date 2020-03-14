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Меликян – о матче с Карпатами: Нам повезло, что игра пройдет без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередное дерби Львова пройдёт без фанатов

Меликян – о матче с Карпатами: Нам повезло, что игра пройдет без зрителей
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился ожиданиями от предстооящего матча с "Карпатами".

"Для нас хорошо, потому что у "Карпат" хорошие болельщики, хорошая поддержка, а этого они не будут чувствовать в субботу.

Дерби в прошлое воскресенье прошло не так, как мы хотели. Я игрой недоволен, это не наша игра была. Но мы сделали выводы, к этому матчу готовимся по-другому. Надеюсь, план сработает, возьмем 3 очка, которые ожидаем", – сказал Меликян в эфире "Футбол NEWS".

Матч "Львов" – "Карпаты" состоится сегодня, 14 марта. Старт игры – в 14:00.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
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Комментарии (4)
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Sandra777 (Львів)
14.03.2020 в 09:35
Карпати виграють з великим рахунком 4-0
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ascent (Луксор)
14.03.2020 в 09:55
Сон был?
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ascent (Луксор)
14.03.2020 в 09:57
пол-года не выигрывали, а тут сразу выиграют, да еще и 4-0
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
14.03.2020 в 09:28
Казали зі Львова шо Мелікяна взагалі не збиралися головним призначати у команді. Він сам думав їхати в Одесу і приймати Чорноморець. А от як вийшло
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