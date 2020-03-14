Меликян – о матче с Карпатами: Нам повезло, что игра пройдет без зрителей

Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился ожиданиями от предстооящего матча с "Карпатами".

"Для нас хорошо, потому что у "Карпат" хорошие болельщики, хорошая поддержка, а этого они не будут чувствовать в субботу.

Дерби в прошлое воскресенье прошло не так, как мы хотели. Я игрой недоволен, это не наша игра была. Но мы сделали выводы, к этому матчу готовимся по-другому. Надеюсь, план сработает, возьмем 3 очка, которые ожидаем", – сказал Меликян в эфире "Футбол NEWS".