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Меликян – о матче с Карпатами: Нам повезло, что игра пройдет без зрителей
Очередное дерби Львова пройдёт без фанатов
Главный тренер "Львова" Егише Меликян поделился ожиданиями от предстооящего матча с "Карпатами".
"Для нас хорошо, потому что у "Карпат" хорошие болельщики, хорошая поддержка, а этого они не будут чувствовать в субботу.
Дерби в прошлое воскресенье прошло не так, как мы хотели. Я игрой недоволен, это не наша игра была. Но мы сделали выводы, к этому матчу готовимся по-другому. Надеюсь, план сработает, возьмем 3 очка, которые ожидаем", – сказал Меликян в эфире "Футбол NEWS".
Матч "Львов" – "Карпаты" состоится сегодня, 14 марта. Старт игры – в 14:00.