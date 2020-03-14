Баенко: Ворскла никого не боится, даже Шахтёр

Полузащитник "Ворсклы" Владимир Баенко прокомментировал победу над "Десной" (1:0).

- "Ворскла" была уверенной, наглой и не боялась "Десну".

– Мы и "Шахтер" не боялись. Мы никого не боимся. Смысл кого-то бояться? Некуда отступать, поэтому играем, как умеем.

- Ключевой момент матча?

– Пенальти – гол. А так у нас были еще моменты, могли забивать. У "Десны" тоже были моменты. Думаю, хорошая игра.

- У Васина 100% реализация пенальти.

– Слава богу, постучим по дереву, – сказал Баенко в эфире "Футбольного формата".