  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Баенко: Ворскла никого не боится, даже Шахтёр
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баенко: Ворскла никого не боится, даже Шахтёр

Премьер-лига
(1 голосов)
Баенко: Ворскла никого не боится, даже Шахтёр
Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Владимир Баенко прокомментировал победу над "Десной" (1:0).

- "Ворскла" была уверенной, наглой и не боялась "Десну".

– Мы и "Шахтер" не боялись. Мы никого не боимся. Смысл кого-то бояться? Некуда отступать, поэтому играем, как умеем.

- Ключевой момент матча?

– Пенальти – гол. А так у нас были еще моменты, могли забивать. У "Десны" тоже были моменты. Думаю, хорошая игра.

- У Васина 100% реализация пенальти.

– Слава богу, постучим по дереву, – сказал Баенко в эфире "Футбольного формата".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Баенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
14.03.2020 в 12:08
А чего Ворскле бояться -Ахмет через наркомана Срну передаст команде деньги за слив матча -и вопрос решен -Бомжи победят с разницей в 2 мяча и 1 желтая карточка у Ворсклы а бабуин Тайсон как всезда заедет лапой в лицо соперника
Ответить
0
-1
аалекс ( Крым)
14.03.2020 в 12:31
Жизнь не удалась?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...