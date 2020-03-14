Премьер-лига
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Баенко: Ворскла никого не боится, даже Шахтёр
Полузащитник "Ворсклы" Владимир Баенко прокомментировал победу над "Десной" (1:0).
- "Ворскла" была уверенной, наглой и не боялась "Десну".
– Мы и "Шахтер" не боялись. Мы никого не боимся. Смысл кого-то бояться? Некуда отступать, поэтому играем, как умеем.
- Ключевой момент матча?
– Пенальти – гол. А так у нас были еще моменты, могли забивать. У "Десны" тоже были моменты. Думаю, хорошая игра.
- У Васина 100% реализация пенальти.
– Слава богу, постучим по дереву, – сказал Баенко в эфире "Футбольного формата".
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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
14.03.2020 в 12:08
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аалекс ( Крым)
14.03.2020 в 12:31
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