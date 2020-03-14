Феномен Колоса и Десны, разочарование Карпатами, проблема VAR. Экспертные итоги первой части УПЛ

Бывший тренер "Десны", "Кривбасса", "Вереса", тернопольской "Нивы" Михаил Дунец подвел итоги первого этапа чемпионата, и оценил шансы команд реализовать поставленные задачи.

- В эту субботу стартует второй этап чемпионата - команды разделены на две группы. Можно подбить некоторые итоги. Что можете сказать о прошедшей части сезона?

- Самое неприятное, что "Шахтер" задолго до окончания чемпионата фактически без пяти минут чемпион. Нет борьбы за золотые медали, нет конкуренции, и это влияет на конкурентоспособность чемпионата. Как следствие, падает интерес со стороны зрителей. Посмотрите и вы увидите пустые стадионы, команды играют в тишине трибун, словно матчи проходят где-то на тренировочных базах. Да и многие поединки похожи на спарринги - нет борьбы, страсти, а главное - игроки показывают низкое мастерство. Как пример, можно привести львовское дерби в последнем туре: пустой стадион, скучный футбол, от того, низкое качество игры из-за низкого уровня игроков. Как вы думаете, от увиденного "зрелища" будет ли у болельщиков желание прийти в следующий раз на стадион? Ответ очевиден.

Украинский футбола никак не может подняться на уровень 5-6 летней давности, и находится все еще в глубоком кризисе. Немного доставило радости, что в этом сезоне за второе место борются четыре команды. Появилась интересная команда черниговская "Десна", возглавляемая самобытным тренером Александром Рябоконем. Два года назад клуб еще играл во второй лиге, и за такой короткий период ошеломляющий успех. И в первую очередь это заслуга главного тренера.

"Заря" показывает современный футбол, Виктор Скрипник старается привить команде европейский менталитет. Результат на лицо. "Десна" и "Заря" составят конкуренцию "Динамо" в борьбе за второе место. Но думаю, все же киевляне не уступят серебро этим командам, так как на их стороне опыт и более высокий класс игроков.

Им в спину дышит "Александрия", но мало верится, что они смогут повторить прошлогодний успех, завоевать третье место. Александрийцам не хватает стабильности выступлений, поэтому предполагаю, они так и останутся на пятом месте. А вот кто удивил в хорошем смысле слова, безусловно, это дебютант лиги ковалевский "Колос", который заслуженно и по праву буквально на финишной ленточке вырвал шестое место у "Мариуполя". Я бы назвал это феноменом "Колоса". Команда в каждом матче бьется, не сдается, несмотря на то, что проигрывает по ходу игры. Яркий пример проявления характера показала в поединке против "Шахтера", и заслуживает только похвалы и уважения.

- А что можете сказать о командах из второй шестерки?

- Конечно, самое глубокое разочарование – это "Карпаты", идущие на последнем месте. Некогда самобытный клуб, бренд украинского футбола находится на грани вылета. Частая смена тренеров по ходу сезона, игроки тасуются как карточная колода, пачками приходят и уходят, нестабильное финансовое положение - может привести к краху команды, и как итог понижение в классе. Но главное - пропал дух галицкого футбола. Игроки выходят на матчи без должного настроя, проявляя безволие, к тому же с низким уровнем мастерства. Это мы увидели в последнем львовском дерби, зелено-белые должны были "умереть" на поле и без победы не выходить за его пределы. Но, увы, увидели печальную картину. И только чудо может спасти "Карпаты" от вылета.

По сравнению с прошедшим чемпионатом шаг назад сделал "Мариуполь", еще в том году вкусивший поединки Лиги Европы. Но у них есть веская причина неудачи. Перед чемпионатом ведущая группа игроков, определявшая игру, покинула команду, что не могло не сказаться на результате. Такие потери как Боярчук, Пихаленок, Зубков, сейчас Вакула больно ударили по команде. Для "Днепра-1" как новичка лиги стоит задача закрепиться в элите, и пока они справляются с этим. У команды есть потенциал, но нужно время раскрыть его.

Можно сказать, что команды второй шестерки почти одного уровня, и сильно не отличаются друг от друга. Три клуба, а это "Львов", "Ворскла" и "Олимпик", буду бороться, чтобы подальше уйти от последнего места.

- 22 февраля в украинском футболе произошло историческое событие. В матче "Динамо" - "Ворскла" впервые был использован VAR. Как вы относитесь к новым технологиям?

- Двоякое мнение. С одной стороны, система помогает, с другой мешает. Многое зависит не только от арбитра в поле, но и кто сидит за пультом экрана. Можно согласиться с мнением главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, что все команды должны быть в одинаковых условиях. Или на всех матчах VAR, или ни для кого. А то получается, где нет системы, команды страдают от неквалифицированного судейства, лишаясь нужных очков. Взять, к примеру, последнюю игру "Карпат" против "Львова". Для карпатских "львов" каждое очко как золотое, но арбитр он не поставил очевидный пенальти, не увидев игру рукой. А был бы VAR, пострадали бы "Карпаты" от действий арбитра? И таких примеров можно привести в каждом туре.

Когда VAR управляется неумелыми руками, то и система оказывается бесполезной. И как мы видим, эти "неумелые руки" подводят арбитров на неправильные решения, создают бардак в футболе. Это же смешно, когда наша очаровательная Екатерина Монзуль по три раза за матч бегает к экрану, стоя долго в раздумьях, что же делать, какое решение принять. В итоге принимает необъяснимые и загадочные решения, которые вредят футболу. Скоро дойдет до того, что футболисты будут бояться играть в подкатах, будут избегать силовой борьбы, боясь быть наказанными не арбитром, а цветным монитором. Как следствие футбол потеряет свою зрелищность, перейдя из контактного в бесконтактный вид спорта.

Если мы говорим о том, что уровень нашего чемпионата упал, то уровень арбитража находится еще ниже. К сожалению, с приходом Коллины и Лучано на руководящие посты в ФФУ, отвечающие за арбитров, можно констатировать, что десять лет, в течение которых они "работают" в Украине - это потерянное время и выброшенные деньги на их содержание, и все в пустую. У них нет ответственности за содеянное. И чем быстрее руководство федерации избавится от последнего из них Лучано, тем быстрее начнет выздоравливать наш арбитраж. И с системой VAR нужно быстрее что-то делать. Не могут одни команды страдать, а другие быть в привилегированном положении.