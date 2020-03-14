Представители УАФ озвучили требования к игрокам и тренерам на матче "Днепра-1" против "Мариуполя" из-за проведения матча при пустых трибунах.

Представителей команд призвали удержаться от нецензурной лексики, так как во время в телетрансляции хорошо слышно все происходящее на футбольном поле.

Кроме того, было принято решение изменить традиционное приветствие. Вместо рукопожатий игроки коснутся друг друга локтями.

Матч "Днепр-1" – "Мариуполь" пройдет сегодня, 14 марта. Начало встречи в 17:00.