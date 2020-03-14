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УАФ призвала игроков воздерживаться от нецензурной лексики на матче Днепр-1 – Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

При пустых трибунах слышна каждый выкрик

УАФ призвала игроков воздерживаться от нецензурной лексики на матче Днепр-1 – Мариуполь
Новина українською

Представители УАФ озвучили требования к игрокам и тренерам на матче "Днепра-1" против "Мариуполя" из-за проведения матча при пустых трибунах.

Представителей команд призвали удержаться от нецензурной лексики, так как во время в телетрансляции хорошо слышно все происходящее на футбольном поле.

Кроме того, было принято решение изменить традиционное приветствие. Вместо рукопожатий игроки коснутся друг друга локтями.

Матч "Днепр-1" – "Мариуполь" пройдет сегодня, 14 марта. Начало встречи в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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