Премьер-лига
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УАФ призвала игроков воздерживаться от нецензурной лексики на матче Днепр-1 – Мариуполь
При пустых трибунах слышна каждый выкрик
Представители УАФ озвучили требования к игрокам и тренерам на матче "Днепра-1" против "Мариуполя" из-за проведения матча при пустых трибунах.
Представителей команд призвали удержаться от нецензурной лексики, так как во время в телетрансляции хорошо слышно все происходящее на футбольном поле.
Кроме того, было принято решение изменить традиционное приветствие. Вместо рукопожатий игроки коснутся друг друга локтями.
Матч "Днепр-1" – "Мариуполь" пройдет сегодня, 14 марта. Начало встречи в 17:00.
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