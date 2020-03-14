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Во вторник УПЛ примет решение о дальнейшей судьбе сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

Чемпионат могут приостановить

Во вторник УПЛ примет решение о дальнейшей судьбе сезона
Новина українською

В ближайшее время УПЛ проведет консультации с УЕФА по вопросу потенциальной приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщают "Футбол NEWS".

Решение по этому вопросу будет принято во вторник, 17 марта.

Напомним, ранее УПЛ постановила, что 23-й и 24-й туры чемпионата пройдут без зрителей.

В настоящий момент большинство европейских чемпионатов уже приостановлены из-за распространения COVID-19.

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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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COVID-19. (Ирпень)
14.03.2020 в 15:51
айда все в ато, там хоть можно сдохнуть за страну, а не дома от короновируса))
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0
0
hemp4367 (Київ)
14.03.2020 в 15:30
Проснись.Уже распределились на 6-ки
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+2
0
alktus (Хмельницкий)
14.03.2020 в 15:19
Доиграть без зрителей до разделения на шестёрки и закончить . Другого выхода нет.
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+1
-3
Varynin (Краматорск)
14.03.2020 в 15:36
alktus, видно, ты крупный футбольный эксперт. олько с какого-то перепугу забыл, что шестерки уже определены. Надо меньше пить!
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.03.2020 в 15:08
Если останавливать УПЛ, то стоило закончить чемпионат на результатах до разделения на шестёрки ,как есть. Очевидно, что доиграть его уже будет не судьба.
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+2
0
support (Kyiv)
14.03.2020 в 13:39
Шахта сливает зорьке, десна обыгрывает дк и считаемся
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+3
-6

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