Премьер-лига
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Во вторник УПЛ примет решение о дальнейшей судьбе сезона
Чемпионат могут приостановить
В ближайшее время УПЛ проведет консультации с УЕФА по вопросу потенциальной приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщают "Футбол NEWS".
Решение по этому вопросу будет принято во вторник, 17 марта.
Напомним, ранее УПЛ постановила, что 23-й и 24-й туры чемпионата пройдут без зрителей.
В настоящий момент большинство европейских чемпионатов уже приостановлены из-за распространения COVID-19.
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Комментарии (6)
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COVID-19. (Ирпень)
14.03.2020 в 15:51
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hemp4367 (Київ)
14.03.2020 в 15:30
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alktus (Хмельницкий)
14.03.2020 в 15:19
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Varynin (Краматорск)
14.03.2020 в 15:36
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simargl (Чернигов)
14.03.2020 в 15:08
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support (Kyiv)
14.03.2020 в 13:39
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