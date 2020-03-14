Бурда попал в заявку на матч Динамо U-21

Защитник "Динамо" Никита Бурда полностью восстановился после травмы крестообразной связки.

Бурда попал в заявку "Динамо" U-21 на матч против "Ворсклы" в молодежном первенстве.

24-летний футболист травмировался 22 сентября в матче против "Ворсклы".

В начале октября Бурда перенес операцию. В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.