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Бурда попал в заявку на матч Динамо U-21
Защитник восстановился после травмы
Защитник "Динамо" Никита Бурда полностью восстановился после травмы крестообразной связки.
Бурда попал в заявку "Динамо" U-21 на матч против "Ворсклы" в молодежном первенстве.
24-летний футболист травмировался 22 сентября в матче против "Ворсклы".
В начале октября Бурда перенес операцию. В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.
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