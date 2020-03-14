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Бурда попал в заявку на матч Динамо U-21

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник восстановился после травмы

Бурда попал в заявку на матч Динамо U-21
Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда полностью восстановился после травмы крестообразной связки.

Бурда попал в заявку "Динамо" U-21 на матч против "Ворсклы" в молодежном первенстве.

24-летний футболист травмировался 22 сентября в матче против "Ворсклы".

В начале октября Бурда перенес операцию. В этом сезоне он забил 1 гол в 10 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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