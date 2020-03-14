Львов - Карпаты 1:1. Драматическая развязка при отсутствии зрителей

Вряд ли, любой ценитель (или просто зритель) украинского футбола ожидал какой-то феерии от игры "Львова" и "Карпат". Был свежим в памяти матч недельной давности, когда команды создали полтора момента на двоих. А тут еще и полное отсутствие зрителей (спасибо всеобщей панике и COVID-19), которое явно не добавляло мотивации футболистам.

Однако будем откровенны - первый тайм был достаточно неплохой. Особенно, это касается его начала и середины. Первыми в атаку побежали хозяева, сразу создав несколько неплохих моментов впереди. Уже на третьей минуте Ренан продавил защитника "Карпат" и с острого угла пробил мимо ворот. Пометку "опасный" данный момент точно заслужил.

Команда Санжара, выдержав стартовый натиск соперника, отодвинула игру от своих ворот, в надежде создать что-то впереди. В первую очередь, ставка была сделана на дальние удары и после очередной попытки, ворота Сарнавского спасла штанга. Мощный удар удался Бойчуку, на которого, в отсутствии Матара, была сделана ставка в нападении. Немного позже, Александру снова был в центре внимания и на этот раз мяч в воротах "Львова" все же оказался. Мартинс сумел обойти на фланге Бопесу и совершил отличный прострел во вратарскую. Защитник Братков, неожиданно для многих, проявил настоящее голевое чутье, опередил Бойчука и оформил гол в свои ворота.

Хозяева промолчали до перерыва, но хорошенько отдохнув, сумели восстановить паритет на табло. Пара центрбеков "Карпат" Гиоргадзе - Халл неплохо помогли команде Меликяна сделать это. Первый сначала подарил мяч Ренану, а после позволил бразильцу навесить в штрафную. Далее, Яковелли, без особых проблем, выиграл верх у Халла и перекинул Кудрика - 1:1. Матеус очень эмоционально отпраздновал дебютный гол, сняв футболку и побежав за поздравлениями к Меликяну. Возможно, будь на трибунах болельщики его команды, момент был бы гораздо более торжественным, однако "маємо те, що маємо".

Оба львовских коллектива еще какое-то время поиграли активно, после чего темп в игре существенно замедлился. Казалось, что ничего интересного зрителей у экранов уже не ждет, как вдруг, за 5 минут до конца основного времени, в своей штрафной сфолил Сабино. Этот момент запустил цепочку событий, которые принесли пенальти для каждому из участников и ни одного забитого. Итак, "львы" получили право на 11-метровый. Честь (и отвественность) его исполнения выпала на плечи Назарине. Молодой полузащитник свой экзамен сдать не сумел, проиграв дуэль Сарнавскому (экс-вратарь "Шахтера" в который раз стал героем).

Буквально сразу, у своих владений, правила решил нарушить Геннадий Пасич. Итог достаточно предсказуем - вторая желтая и пенальти. Подошедший к мячу Татарков ответил Назарине взаимностью и также оплошал с ударом. Второй раз за сезон, два львовских коллектива по разу не забивают удары с точки. Вот что значит не учиться на собственных ошибках.

В оставшиеся минуты соперники пытались что-то создать впереди, но никакого конструктива уже не получилось. Финальный свисток зафиксировал третью подряд ничью между командами. "Львов" сохранил отрыв от своих соседей, шансы которых остаться в высшем дивизионе тают с каждым днем.

Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

ФК Львов - Карпаты 1:1

Голы: Фелипе Матеус Яковелли 50 - Антон Братков 27 (авт.)

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Владислав Приймак, Никита Татарков, Алваро Тавареш, Фелипе Матеус Яковелли (Велвес Сантос 81), Оливейра Ренан (Назарий Ныч 63), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Джоэль Бопесу (Ярослав Богунов 61), Рафаэль Сабино

Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Александру Бойчук, Владимир Танчик, Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Марвин Мартинс (Остап Притула 74), Ростислав Лях, Алексей Сыч (Ярослав Деда 70)

Предупреждения: Фелипе Матеус Яковелли 51, Рафаэль Сабино 85, Владислав Приймак 89 - Александру Бойчук 3, Тим Халл 30, Дмитрий Клёц 49, Геннадий Пасич 83, Геннадий Пасич 86

Удаление: Геннадий Пасич 86

Нереализованные пенальти: Никита Татарков 88 - Егор Назарина 86